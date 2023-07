Moto2: Carlos Tatay è in Spagna “Segnali incoraggianti”

Carlos Tatay è tornato in Spagna e verrà trasferito in un centro specializzato. Dal Mandalika SAG Team arrivano nuove notizie riguardo il pilota spagnolo, protagonista di un grave incidente nel round Moto2 del JuniorGP a Portimao. C’è ancora incertezza in questi primi giorni, ma la squadra parla di segnali incoraggianti riguardo la situazione di Tatay, anche se è presto per sbilanciarsi. Ogni eventuale aggiornamento verrà comunicato dalla squadra quando possibile.

Tatay, l’aggiornamento

Nella serata di ieri è giunta un’ulteriore nota dalla squadra. “Il pilota è in Spagna e verrà trasferito in un certo specializzato” si legge nell’ultimo comunicato del Mandalika SAG Team. “Sono intatte le speranze sul suo recupero, pur sapendo che la prognosi è incerta. Non vogliamo dare false speranze o notizie catastrofiche finché non avremo la diagnosi definitiva. Ma ci sono segnali incoraggianti, che ci spingono ad essere positivi. Nessuna informazione verrà resa nota senza l’autorizzazione della famiglia.” Massimo riserbo, giustamente, per quanto riguarda Carlos Tatay, per rispetto sia a lui che ai familiari ed amici.

In attesa

Ci vorrà ancora un po’ prima di sapere con precisione la situazione del pilota spagnolo. Un vero peccato prima la super partenza di stagione per Carlos Tatay, già in bella evidenza nelle poche gare disputate da pilota Moto2. Rimarchiamo infatti che nell’Europeo di categoria sono già arrivati la prima pole e la prima bella vittoria, un primo ruggito dopo varie stagioni difficili nel Mondiale Moto3. Tatay aveva anche avuto due occasioni nella classe intermedia del Campionato del Mondo con i colori American Racing Team. La tappa a Portimao sembrava portare ad un altro grande risultato per il #99, 2° in griglia e stabile nelle zone alte, pur per poco vista la caduta dopo appena un giro.

Foto: SAG Racing Team