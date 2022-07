Sfide reali ed al simulatore. Sabato sarà una giornata particolarmente intensa con le auto a Misano con eventi dalle 9 di mattina fino a mezzanotte, commentate da Boris Casadio. In programma, soprattutto, le qualifiche e le gare del Fanatec GT World Challenge con in pista Valentino Rossi e quelle del Lamborghini Super Trofeo Europa con Dani Pedrosa.

Il pilota spagnolo gareggia nella categoria Pro-Am assieme allo svizzero Antonin Borga su una GT dell’FFF Racing Team. Pedrosa e Borga hanno debuttato ad Imola con il nono posto in Gara-1 ed il quarto in Gara-2. Dani gareggia in auto esclusivamente per divertirsi e a Misano punta al suo primo podio in carriera come pilota di auto. Parteciperà poi alla finalissima in novembre a Portimao, in Portogallo.

La star ovviamente sarà Valentino Rossi ma non bisogna dimenticare i tanti campionissimi della categoria, compresi alcuni italiani tra cui Mattia Drudi, asso di casa Audi. Purtroppo non ci sarà Luca Ghiotto, assente per Covid e sostituito da Lorenzo Patrese. Le qualifiche si svolgeranno alle 9.30 e la gara alle 15.

In serata, dalle 20.50, ci sarà la gara del Lamborghini Super Trofeo e al termine una simpaticissima sfida virtuale ai simulatori Res-Tech che verrà trasmessa su maxi schermo. In gara Michael Rinaldi, Niccolò Bulega, Matteo Ferrari, Manuel Poggiali, Niccolò Antonelli, Mattia Pasini e Rebecca Bianchi.

Nel week-end saranno presenti nel paddock tanti piloti del Motomondiale e del Mondiale Superbike. Ogni biglietto tribuna consentirà l’accesso al paddock quindi è un’occasione unica per vedere splendide gare ma anche per incontrare tanti campioni di due e quattro ruote.

