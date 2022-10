Michele Pirro papà felice si ributta in pista: il nono tricolore è nel mirino

Michele Pirro nel 2022 ha ottenuto la sua vittoria più bella e la tiene tra le braccia. E’ sua figlia, un nuovo raggio di sole nella sua vita. Michele nel week-end cercherà di conquistare il suo nono titolo italiano nell’ultimo round del CIV Superbike ad Imola ma intanto coccola la sua bimba.

“Tra un allenamento e l’altro mi dedico a mia figlia – racconta Michele Pirro – Sono molto contento, è un’emozione nuova, diversa, speciale, rispetto a tutte quelle provate fino adesso. Dorme ed è una cosa molto positiva, quella mi spaventava di più all’inizio. Non sono ancora un gran papà, provo a fare del mio meglio ma adesso la parte più importante la fa la mamma. Io sono solo un minimo di supporto. Qualche volta ci provo a fare qualcosa e spero di farla al meglio. In ogni caso la paternità è una bella cosa, mi rende felice e mi distrae anche nei momenti di tensione”.

Dalla vita da papà a quella da pilota. Si avvina l’ultimo round del CIV. Come ti senti?

“Sì, siamo arrivati all’ultimo appuntamento del Campionato Italiano, si corre ad Imola, e per certi aspetti è un po’ brutto perché significa che sta finendo un altro anno. Stiamo arrivando al termine della stagione poi a novembre finisce anche la MotoGP quindi ci avviamo verso la pausa invernale e non è sempre bello”.

Hai dominato anche quest’anno.

“E’ stata una stagione intensa. Sono contento perché nonostante il cambio delle gomme al CIV siamo riusciti a fare una grande stagione a parte l’ultimo week-end del Mugello da dimenticare però fa parte delle corse. Ora abbiamo la chance di giocarci le nostre carte ad Imola”.

Quale sarà il tuo approccio?

“Non sarà facile ma farò del mio meglio. Ho diversi punti di vantaggio e cercherò di capire la situazione. L’approccio è quello di sempre. Se ci sarà la possibilità di vincere sicuramente lo farò mentre se dovrò accontentarmi o gestire mi regolerò di conseguenza. Sono molto felice e non vedo l’ora di salire in moto venerdì ad Imola, in una pista storica”.

Sei il tester ufficiale Ducati MotoGP ed anche lì stai raccogliendo grandi soddisfazioni.

“In MotoGP non mi aspettavo che Bagnaia tornasse dalla Thailandia con solo due punti di svantaggio su Quartararo. Teniamo le dita incrociate, siamo sulla strada giusta e bisogna continuare così”.