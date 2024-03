Lorenzo Fellon, l’ex Moto3 si mette alla prova in Moto2 JuniorGP

Fuori dal Mondiale Moto3, ripartenza dall’Europeo Moto2. È la storia anche di Lorenzo Fellon, rimasto a piedi proprio alla fine dello scorso dicembre, quando venne annunciato Riccardo Rossi al suo posto nel team CIP per la stagione 2024. Ma il pilota francese classe 2004 ha trovato una nuova sfida da vincere. Quest’anno infatti Lorenzo Fellon cambia campionato e soprattutto categoria: lo troveremo al debutto nell’Europeo Moto2 con SF Racing, come conferma l’entry list JuniorGP pubblicata in questi giorni (qui tutti i nomi).

Ex Moto3 al rilancio in Moto2

Una possibilità già anticipata dai colleghi di Paddock-GP a dicembre, ora troviamo il nome del 19enne di Avignone proprio nella lista dell’Europeo Moto2. Piloti rimasti fuori dalla Moto3 che si rilanciano in altri campionati, come David Salvador passato al Mondiale Supersport 300, oppure nel FIM JuniorGP. Quest’ultimo è un percorso che abbiamo già visto ben prima di Lorenzo Fellon. Basti pensare di recente a nomi come Alonso Lopez, lasciato a piedi anche lui proprio a fine anno, passato da Ciatti-Boscoscuro e già rientrato nel Mondiale. Oppure il nostro Alberto Surra, appiedato dopo un unico anno Moto3 segnato da tanti infortuni, anche lui rilanciatosi nello stesso team italiano. Terzo nel 2023, ha già fatto qualche comparsa mondiale e quest’anno lo troveremo di nuovo in lizza con gli stessi colori per il titolo di categoria. Si unisce alla lista dei piloti Moto2 quindi anche Fellon, che non si può dire finora abbia particolarmente brillato nella sua carriera…

Lorenzo Fellon, operazione riscatto

Il percorso mondiale non è stato davvero glorioso. Debutta nel 2021 con SIC58, chiude la stagione come unico pilota a tempo pieno in Moto3 a non prendere nemmeno un punto. L’anno dopo rimane sempre con la stessa squadra, i suoi migliori piazzamenti però sono due tredicesimi posti tra i cinque risultati a punti stagionali. A fine 2022 viene colpito da un lutto pesante, la scomparsa dopo lunga malattia del papà e noto manager Laurent. Il 2023, con i colori CIP, parte proprio male: si ritira dal GP Portogallo per grossi guai ad una spalla, per la quale dovrà operarsi e di conseguenza saltare quasi mezza stagione. Una volta rientrato metterà a referto un 10° posto in Australia, miglior risultato di sempre e unico piazzamento a punti dell’anno. Sembrava confermato per il 2024, fino all’annuncio di Rossi a dicembre. Ora Fellon ha davanti a sé la sfida Moto2, sarà quella la “sua” categoria? Vedremo come se la caverà.

Foto: CIP-Green Power