David Salvador, l’ex Moto3 si rilancia nel Mondiale Supersport 300

Rimasto fuori dal Motomondiale ma pronto alla sfida in WorldSBK. David Salvador, che ha dovuto salutare la Moto3 dopo appena una stagione completa, non rimarrà a piedi ma si prepara per una nuova categoria. Quest’anno Salvador guiderà la Yamaha R3 di MS Racing, team spagnolo che vanta un ricco palmares sia nella Superbike iberica che a livello mondiale. Una scelta quindi importante per il pilota classe 2003 di Madrid, determinato a lasciarsi alle spalle il difficile 2023 con questa interessante svolta nella sua giovane carriera.

La nuova sfida di David Salvador

“Sono molto motivato per questa nuova avventura in WorldSBK.” Non potrebbe essere altrimenti: lo spagnolo, capace di essere protagonista in JuniorGP, vuole dimostrare di esserne in grado anche a livello mondiale e che il 2023 è stato solo un intoppo nel suo percorso. “Voglio dimostrare tutto il mio potenziale, non c’è modo migliore che farlo assieme ad una squadra dall’ambiente vincente. Ringrazio tutte le persone che hanno riposto la loro fiducia in me, sono sicuro che assieme potremmo cogliere molti successi.” Non meno carico il team manager Felix Garrido, che dà il benvenuto a David Salvador: “MS Racing è una squadra combattiva e con il suo arrivo lo confermiamo. Siamo pronti per la sfida.” Un nuovo inizio per David Salvador dopo un periodo nel Motomondiale rivelatosi più complesso del previsto.

Il periodo Moto3

Il debutto c’è stato nel 2021, quando ha disputato due GP con Snipers al posto dell’infortunato Alberto Surra. Nel 2022 avrebbe dovuto esordire a tempo pieno con BOE Motorsport, prima di essere sostituito all’ultimo da Ana Carrasco. Le sue uniche presenze mondiali saranno quindi sempre come sostituto per infortuni: in questa stagione corre con il Max Racing Team prima per John McPhee, poi per Ayumu Sasaki. Nel 2023 arriva la vera occasione con CIP-Green Power: va subito a punti, riesce poi a ripetersi in altri cinque GP, con il 6° posto a Silverstone come miglior risultato stagionale, prima del calo. Le cose si complicano ancora di più quando a Motegi scopre una lesione ad un ginocchio, conseguenza di un incidente nel GP India. Per qualche round c’è Noah Dettwiler, che alla fine prende definitivamente la sua sella nel team per questa stagione. Per David Salvador invece inizia una nuova sfida, vedremo come se la caverà nel Mondiale Supersport 300.

Foto: MS Racing