MotoGP, Jorge Lorenzo: tre grandi dubbi su Marc Marquez

l tre volte campione della MotoGP Jorge Lorenzo ha espresso la sua opinione sui principali protagonisti della stagione 2024 ormai alle porte. Per tutti Francesco Bagnaia è ancora il pilota da battere, dopo aver terminato al comando i test in Malesia e Qatar con giri record. Tuttavia, la lunga lista di stelle della Ducati potrebbe regalare grandi sfide e qualche sorpresa. Con Marc Marquez in sella alla Desmosedici GP23 potremo vederle delle belle…

Pecco Bagnaia super favorito

Nelle mani di Bagnaia, Bastianini, Martin e Morbidelli ci sarà l’ultima versione della Rossa e questo potrebbe fare la differenza. Nessuno stravolgimento rispetto all’edizione precedente, ma sicuramente la GP24 sembra avere aggiunto cavalli in più (abbinati ad un nuovo pacchetto aerodinamico) per ritornare a fare la differenza in termini di potenza e velocità massima. “Penso che Pecco sia quel tipo di pilota che è come un robot“, ha detto Jorge Lorenzo a MotoGP.com. “È simile a come ero io. Ha bisogno che tutto vada alla perfezione per sentirsi forte e poi è imbattibile. Penso che i due titoli mondiali che ha vinto gli abbiano fatto acquisire maggior autostima. La sua fiducia è ormai alle stelle“.

Il tre volte campione del mondo conosce perfettamente la Ducati, ne ha guidato l’evoluzione, i tecnici di Borgo Panigale hanno “utilizzato la sua conoscenza per costruire la moto con il suo stile di guida e questo è molto importante“, ha aggiunto Jorge Lorenzo. “Ma Pecco deve sentirsi importante nella squadra e avere una situazione perfetta. Poi lo dimostrerà in pista… Non possiamo negare che Bagnaia è uno dei più forti e per me, finché qualcuno non dimostra il contrario, è il favorito“.

Tre dubbi su Marc Marquez

Vedere Marc Marquez sulla moto che ha vinto il campionato MotoGP nel 2023 ha acceso le aspettative dei suoi fan. Il 31enne pilota ha piazzato il sesto e quarto crono negli ultimi test invernali, ma il titolo iridato è un obiettivo che esclude del tutto dopo gli scarsi risultati ottenuti con la Honda dal 2020 in poi. Molto dipenderà dal tempo che impiegherà per adattare il suo stile di guida alla Ducati, fino a diventarne un profondo conoscitore. “Guida un po’ come se guidasse la Honda“, ha detto l’ex pilota maiorchino. “L’altra questione è sapere quanta differenza c’è tra la Ducati GP23 e la GP24, capire quanto Ducati ha evoluto questa moto da un anno all’altro. Se la differenza è molto grande… questo potrebbe essere molto importante“.

Infine Jorge Lorenzo avanza un altro interrogativo: le condizioni fisiche di Marc, dopo i tanti problemi al braccio destro. “Ha recuperato del tutto? O ha bisogno ancora di più tempo per raggiungere il suo massimo? Sarà come prima a livello fisico? Lo sa solo lui e chi lo circonda“. Per adesso non resta che attendere il primo round del Mondiale MotoGP in programma fra non meno di una settimana a Losail E forse la pista saprà rispondere alle prime domande che tutti si pongono dopo la firma di Marquez con Gresini.

