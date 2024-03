Valentino Rossi, la bella lettera di Morbidelli: “Con te il sogno è diventato realtà”

Franco Morbidelli è molto riconoscente nei confronti di Valentino Rossi, che lo ha accolto nella VR46 Riders Academy fin dalla sua nascita nel 2014 e che poi lo ha supportato nel corso della carriera. Lui è stato il primo campione del mondo dell’accademia creata dal Dottore: nel 2017 si è aggiudicato il titolo Moto2. Nel 2020 ha anche sfiorato quello MotoGP, chiudendo 2° a 13 punti da Joan Mir. Poi ha vissuto annate difficili in Yamaha e nel 2024 ha una grande occasione di riscatto salendo sulla Ducati del team Prima Pramac, anche se purtroppo un infortunio gli ha impedito di guidare la sua Desmosedici GP24 nei test pre-campionato.

MotoGP, Franco Morbidelli scrive a Valentino Rossi

Ovviamente, Rossi è stato vicino a Morbidelli in queste stagioni difficili. Lo ha consigliato e incoraggiato, sperando sempre di rivedere il pilota brillante ammirato prima che iniziassero i problemi. Il 2024 potrebbe essere l’anno giusto per il riscatto. Sui profili social della MotoGP è stato diffuso un video in cui Franky legge una lettera rivolta proprio a Valentino:

“Ciao Vale, quando ero un bambino tu eri il mio idolo. Quando ero un teenager sei diventato un mio amico e oggi sei un pilastro della mia vita. Quando ti ho incontrato ero un giovane ragazzo che amava guidare una moto e che sognava di diventare un pilota MotoGP. Quello che era un hobby è diventato la mia professione. Tu hai condiviso la tua esperienza e la tua conoscenza per renderlo possibile. È bello ciò che è successo da allora. Mi hai aiutato a diventare un pilota MotoGP quando ero il primo studente della VR46 Riders Academy. Sono molto grato di averti incontrato perché sei entrato nella mia vita quando non ero nessuno, hai creduto in me, mi hai reso un pilota professionista e hai fatto la tua parte affinché il sogno diventasse realtà, la mia vita. Grazie per la tua fiducia e il tuo supporto. Tu sei il più grande di sempre dentro e fuori la pista. Grazie“.

Parole piene di riconoscenza quelle del pilota italo-brasiliano, che riconosce quanto importante sia stato il ruolo del nove volte iridato nella sua carriera e nella sua vita in generale. Certamente, Rossi avrà apprezzato la lettera e non vede l’ora di vedere Morbidelli in azione con la Ducati Desmosedici GP24 del team Prima Pramac. Si aspetta un’annata di rinascita da parte sua, ha tanto da tirare fuori e da dimostrare.