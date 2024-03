OMG Racing Yamaha si rifà il look per il BSB 2024

A poco più di un mese dai primi test ufficiali pre-campionato in agenda il 6-7 aprile prossimi in quel di Donington Park, il team OMG Racing ha svelato la livrea che vestirà le proprie YZF-R1 per il British Superbike 2024. Questa volta in versione definitiva. Passata in soli 7 anni da “privatona” a squadra di riferimento Yamaha UK (in luogo di McAMS Yamaha), con nel mezzo il titolo 2022 conquistato insieme a Bradley Ray, l’investitura ufficiale porterà in dote alla compagine di Alan Gardner il classicissimo blu di Iwata e un nuovo main sponsor.

OMG Racing cambia veste nel British Superbike

Rispettando le anticipazioni dello scorso mese di gennaio, per il 2024 si passerà dalla caratteristica (storica) colorazione nera al tipico blu Yamaha. Un cambiamento resosi quanto mai necessario al fine di certificare il supporto diretto della filiale nazionale della casa dei Tre Diapason su cui potrà contare il team OMG Racing a partire dalla stagione del British Superbike che scatterà il week-end del 20-21 aprile prossimi dal Circuito de Navarra in Spagna.

Nuovo main sponsor

Questa (seconda) presentazione tuttavia è servita principalmente a rendere noto il nuovo accordo di collaborazione con GRILLA in qualità di main sponsor. Il noto brand di bibite energetiche, già attivo in sponsorizzazione sportive nel mondo del calcio britannico, campeggerà in bella vista su fiancate e carene delle due R1, affidate ai riconfermati Kyle Ryde e Ryan Vickers, subentrando a RICH Energy (2020-2022) e più recentemente LAMI (2023).

2024 all’attacco

Per quanto concerne gli obiettivi sportivi, il ribattezzato OMG GRILLA Racing ripone grandi speranze nei sopracitati Kyle Ryde (3° in campionato nel 2023) e Ryan Vickers. Entrambi già vincitori di gare nel BSB, sono pronti al decisivo salto di qualità. Difendendo adesso i colori ufficiali Yamaha, a maggio ragione lecito attendersi un 2024 da protagonisti.