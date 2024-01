OMG Racing Yamaha in blu per il British Superbike 2024

Dal debutto nel British Superbike al rappresentare la squadra di riferimento Yamaha UK in sole sette stagioni. Questa l’ascesa di OMG Racing, compagine che, in luogo di McAMS Yamaha, quest’anno rappresenterà in qualità di Team ufficiale la casa dei Tre Diapason nella categoria. Un’investitura che porterà in dote il classicissimo blu Yamaha.

PRIMA PRESENTAZIONE PER IL BRITISH SUPERBIKE 2024

Con largo anticipo, la squadra di Alan Gardner ha colto l’occasione rappresentata dall’Autosport International Show al NEC di Birmingham per svelare una livrea, per il momento ancora provvisoria, che vestirà le due R1 affidate ai riconfermati Kyle Ryde e Ryan Vickers.

DAL NERO AL BLU

Il blu Yamaha campeggia in luogo del nero che accompagnò OMG Racing sin dagli esordi, passando dalle partnership con i title sponsor RICH Energy (2020-2022) e LAMI (2023). Come si può notare dall’immagine resta vuoto uno spazio in carena, volto ad ospitare un eventuale main sponsor da qui alle prossime settimane.

IN PISTA AD APRILE PER IL BRITISH SUPERBIKE 2024

Da regolamento, Kyle Ryde e Ryan Vickers potranno effettuare in questo periodo soltanto delle prove con una R1 Superstock, mentre i primi test pre-campionato previsti per il BSB 2024 sono in agenda a Donington Park il 6-7 aprile prossimi.