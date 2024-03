Motoestate: Jacopo Colombo e Extreme Racing Service, l’impegno continua nel 2024

Un anno nel segno della continuità per Extreme Racing Service. Dopo il rinnovo con Mattia Virone, c’è una seconda conferma sempre nella SS 300 del Motoestate. Jacopo Colombo, supportato dal Carza Racing Team di Mauro Carzaniga e dal Moto Club di Merate, affronterà anche il 2024 con la struttura guidata da Paolo Caravita. Scontato dire che anche con il giovane pilota di Calco (in provincia di Lecco), l’asticella si alza e gli obiettivi si fanno ancora più ambiziosi.

Jacopo Colombo-Extreme Racing Service ancora insieme

“Siamo entusiasti di rinnovare il nostro accordo con Jacopo Colombo anche per la stagione 2024. Saremo di nuovo insieme al via in SS 300 nei Trofei Motoestate.” Così Extreme Racing Service ha ufficializzato il suo secondo pilota per questa nuova stagione di gare. Dopo un 2023 di ‘assestamento’ nella categoria, Jacopo Colombo ha messo a referto un anno di crescita in SS 300, raggiungendo passo dopo passo la top 10 costante in sella alla sua Kawasaki 400. Dove può arrivare? Le prime risposte arriveranno nella seconda metà del mese di aprile, quando i Trofei MES prenderanno il via.

Motoestate, il calendario 2024

1° round: 21 aprile – Autodromo Riccardo Paletti, Varano de’ Melegari

2° round: 19 maggio – Cremona Circuit, San Martino del Lago

3° round: 16 giugno – Autodromo Nazionale dell’Umbria Mario Umberto Borzacchini, Magione

4° round: 28 luglio – Autodromo Riccardo Paletti, Varano de’ Melegari

5° round: 13 ottobre – Circuito Tazio Nuvolari, Cervesina

Foto: Extreme Racing Service