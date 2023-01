Imbattuto da 23 gare: dal 2021 Katsuyuki Nakasuga le vince tutte

I record sono fatti per esser battuti, ma alcuni di questi sembrano esser scolpiti nella pietra. Pensate a Katsuyuki Nakasuga. Mainstream è conosciuto per le sue 4 vittorie di fila (dal 2015 al 2018) con Yamaha Factory alla 8 ore di Suzuka e per quel 2° posto, da sostituto dell’infortunato Ben Spies, in MotoGP a Valencia nel 2012. Tuttora l’ultimo podio di un motociclista giapponese nella classe regina. Trascorsi 11 anni da quell’exploit, scontato dire che Nakasuga corra ancora nell’All Japan dove continua a mietere successi a profusione. Compreso un record difficilmente replicabile nel motociclismo contemporaneo.

KATSUYUKI NAKASUGA 11 VOLTE CAMPIONE

Partiamo da una premessa. A 41 anni compiuti, Katsuyuki Nakasuga è già il recordman di tutti i tempi dell’All Japan. Bandiera Yamaha, dal 2008 a questa parte si è sempre laureato Campione della JSB1000 (Superbike), con sole 4 eccezioni. Nello specifico, nel biennio 2010-2011 ad opera di Kosuke Akiyoshi (F.C.C. TSR Honda), nel 2017 da Takumi Takahashi (HARC-PRO Honda) e, nel 2020, un po’ a sorpresa dal suo giovane compagno di squadra Kohta Nozane.

PASTICCIONE NEL 2020

Proprio in un 2020 condizionato dall’emergenza COVID-19, ‘Kats‘ aveva disputato forse la sua peggior stagione di sempre. Tanti errori, alcuni grossolani, tanto da concluder addirittura settimo in campionato, cedendo il #1 ad un Nozane all’epoca in rampa di lancio per il Mondiale Superbike. Sembrava il canto del cigno di Nakasuga, ma da quella pesante sconfitta ha costruito una “streak” clamorosa.

LE 23 VITTORIE CONSECUTIVE DI KATSUYUKI NAKASUGA

Già perché, proprio dall’ultima gara disputata nel 2020, Katsuyuki Nakasuga non esce sconfitto. Dal 1° novembre 2020, da quando cadde in Gara 2 nel MFJ GP a Suzuka (dopo aver vinto la corsa del sabato), è sempre salito sul gradino più alto del podio. Rendendosi artefice non di una, bensì di due “stagioni perfette“, ovvero vincere tutte le gare disputate. Ci è riuscito nel 2021, si è ripetuto nel 2022. Tradotto, 23 vittorie consecutive con la R1 di Yamaha Factory Racing Team.

PRIMATO NON FACILE

Detta così, sembrerebbe che Nakasuga corra contro nessuno. In realtà non è propriamente così. Soprattutto nella passata stagione, il motociclista che indossa il casco con gli occhioni di Tadashi ‘Tadao’ Suzuki ha incontrato pan per i suoi denti. Soprattutto nei due appuntamenti di Suzuka, quando Kazuki Watanabe con Yoshimura Suzuki RIDEWIN lottò fino all’ultimo metro per la vittoria. Un proposito invano, tanto che la stessa squadra capeggiata da Yukio Kagayama si presentò all’ultimo round 2022 di Suzuka all’insegna dell’hashtag “#StopTheNakasuga“. Batterlo per scongiurare un seppuku.

L’AVVERSARIO PIÙ TEMIBILE? IL COVID

Prossimo a compiere 42 anni, Katsuyuki Nakasuga proverà ad allungare questa streak nel 2023. Ripensando a questo suo magico biennio, oltre a Watanabe il suo avversario più temibile è stato… il COVID! Lo scorso mese di agosto ad Autopolis, nel corso delle prove il suo compagno di squadra Yuki Okamoto finì a terra. Per accertamenti era stato trasportato all’Ospedale dove, in seguito ad un controllo di routine, era stato trovato positivo al tampone COVID-19. Di conseguenza, legittimamente sono stati esaminati tutti i componenti del team Yamaha Factory, Nakasuga compreso. La sua streak sembrava vacillare, ma fortunatamente il tampone ha dato esito negativo: domenica ha corso e, scontato dirlo, vinto ancora…