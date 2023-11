ETC, Edoardo Liguori in crescita “Il titolo CIV mi ha dato autostima”

Una stagione 2023 divisa tra CIV PreMoto3 ed European Talent Cup. Edoardo Liguori, in entrambi i campionati con Pasini Racing, ha vissuto il momento più emozionante dell’anno col titolo tricolore, nel monomarca Honda invece è stato il suo primo anno completo dopo qualche partecipazione saltuaria negli anni precedenti. Nell’ultimo round a Valencia, tra sfortuna e qualche errore, Liguori non ha raccolto quanto avrebbe voluto, ma rimane una maggiore consapevolezza nelle sue capacità raggiunta nel corso dell’anno. Cosa farà l’anno prossimo? Due le strade all’orizzonte, ancora non si sbilancia ma l’accordo vero e proprio non dovrebbe essere lontano. Abbiamo avuto modo di sentirlo dopo il weekend conclusivo in ETC, la nostra intervista.

Edoardo Liguori, com’è andata a Valencia? Condizioni abbastanza difficili per tutti.

Purtroppo c’è stato tantissimo vento ed abbiamo girato davvero poco. Giovedì ho fatto 10 giri, venerdì neanche uno, siamo rientrati sabato direttamente in qualifica. Alla fine però è stata anche abbastanza positiva, 7° posto di gruppo e 13° totale, ma come tanti altri ho preso una penalità: sono quindi partito 24° e ho dovuto anche scontare un Long Lap. Non ci ha permesso di far vedere il potenziale che avevamo.

Una gara unica quindi non semplice, ce la racconti?

Come sempre sono partito male… Già là ho perso un po’ di posizioni. Sono riuscito poi a rimontare, ho scontato il Long Lap e ho di nuovo perso tutto, quindi dopo cinque giri è stato come ricominciare da zero. Ho spinto tanto per riprendere il gruppo, quando ci sono arrivato vicino mi è partito il posteriore e stavo facendo un highside che per fortuna sono riuscito a salvare, ma di nuovo ho perso posizioni. Una gara un po’ sfortunata, ma il passo c’era anche da solo e con il vento: peccato per la penalità, la top 10 si poteva fare.

Giovedì avevi realizzato qualche giro prima dello stop, ti è servito? E com’è il nuovo asfalto?

Sono riuscito a prepararmi un po’, giovedì avevo fatto 10 giri e già il passo era buono. Ha dato un piccolo contributo per la gara, ma poi con la penalità… Il nuovo asfalto poi ha un grip incredibile! Se ci fosse stato ancora il vecchio asfalto, con tutto quel vento ci sarebbero state molte più cadute di quelle che abbiamo visto.

Edoardo Liguori, come valuti questa stagione?

Per me è stata abbastanza positiva sia nel CIV che nel JuniorGP. Nel CIV che dire, abbiamo vinto il titolo! In ETC direi più nelle gare dopo la pausa estiva: ho fatto un bel passo avanti, sono più veloce rispetto all’inizio dell’anno.

Hai citato gli ultimi due round come i migliori, quelli dopo il titolo CIV. È un caso o è stato una motivazione in più?

Se c’è stato, è avvenuto inconsciamente. Ma forse è stato un aiuto a livello di autostima, ho iniziato a credere di più in me stesso.

In cosa senti di essere cresciuto di più quest’anno?

Sicuramente nel rallentare di più la moto in ingresso curva per aprire presto il gas. Ho finalmente capito come farlo e adesso continuiamo a lavorarci per fare sempre meglio.

Edoardo Liguori, c’è invece un difetto da sistemare?

L’uso del freno posteriore destro, faccio sempre fatica. Non riesco a mettere il piede nella posizione giusta per usarlo, non mi viene, ma mi sto allenando tantissimo e prima o poi ci riuscirò!

Che voto ti dai per questa stagione?

Direi che un 8 ci può stare, guardando CIV e JuniorGP insieme. Se guardo i singoli campionati, nel CIV mi darei un 9,5 perché al Mugello sull’acqua non ho fatto benissimo. In ETC invece mi tengo più basso perché avrei potuto fare meglio.

Edoardo Liguori, cosa farai l’anno prossimo?

Sono di fronte a due scelte: o passare in Moto3, visto che ho anche l’età, oppure fare un altro anno in ETC, stavolta però puntando a vincere. Mi piacerebbe molto provare a vincere la Talent, ma sarebbe interessante anche fare il salto di categoria. Al momento sono indeciso… Diciamo però che dopo l’EICMA dovrei aver firmato.