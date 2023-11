Miss Biker: ecco le novità di Eicma ’23 che mi sono piaciute di più

L’EICMA 2023, il prestigioso salone dedicato alle moto, si sta svolgendo in questi giorni a Milano (dal 9 al 12 novembre) presso la tradizionale sede di Rho Fiera. Questa edizione risulta essere una delle più ricche di novità degli ultimi anni: 1.700 espositori riempiono gli 8 padiglioni, con un focus particolare sui temi della mobilità urbana e dei giovani. Sono moltissime le novità presenti degne di nota, noi ne abbiamo selezionate alcune.

Aprilia

Al padiglione 9, Aprilia presenta la bicilindrica Rs 457. Si tratta di una supersportiva che unisce leggerezza, tecnologia e grinta, portando avanti la tradizione delle iconiche moto RS. La RS 457 ha un design unico, con un faro anteriore full LED e indicatori di direzione integrati. La strumentazione al manubrio è retroilluminata, conferendo un aspetto accattivante. Il motore è un bicilindrico fronte marcia raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro. È capace di 35 kW di potenza, il massimo consentito per una moto guidabile con patente A2. Il rapporto peso/potenza è imbattibile grazie ai suoi 159 kg a secco.

Ducati

Senza dubbio è una delle protagoniste indiscusse del Salone. Tante le novità in serbo per appassionati e ducatisti, dalle moto delle competizioni mondiali fino ai numerosi eventi allo stand N10 del Padiglione 15. Non poteva mancare la Ducati Panigale V4 R, che con Alvaro Bautista si è confermata campione del mondo Superbike a Jerez conquistando la prestigiosa “triple crown”, ovvero i titoli piloti, team e costruttori. Al suo fianco, naturalmente, la DesmosediciGP con cui Pecco Bagnaia affronterà nelle tre gare finali della MotoGP il duello per il titolo piloti con il compagno di marca Jorge Martin. Interessante anche la V21L, un prototipo elettrico che ha stabilito nuovi record nella stagione 2023 del FIM Enel MotoE World Championship.

La famiglia Multistrada si arricchisce quest’anno della nuova V4 S Grand Tour, una moto pronta per viaggiare grazie a una dotazione di serie completissima. Tutta da guardare anche la bellissima Multistrada V4 RS: la Multistrada più sportiva, esclusiva ed emozionante mai creata grazie al motore Desmosedici Stradale dotato di frizione a secco.

Ducati celebra i 30 anni della 916 con un modello in serie numerata e limitata a 500 unità. Allo stand sarà possibile vedere anche la Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916, l’omaggio Ducati a una moto che ha rappresentato una pietra miliare nella storia della Casa. Una vera e propria icona del design e del mondo delle competizioni, esposta al MoMA di New York, che ancora oggi, a 30 anni di distanza, è considerata l’emblema della bellezza applicata alle due ruote.

Moto Guzzi

La nuova Moto Guzzi Stelvio è una delle protagoniste dell’EICMA 2023. La Stelvio sfoggia un design moderno e tecnologico. Il suo motore è un V-Twin “Compact Block” da 1042 cc, condiviso con la V100 Mandello, capace di erogare 115 CV e 105 Nm di coppia. Questo propulsore è alimentato dall’innovativo sistema Euro5+. Oltre al parabrezza regolabile elettricamente, offre un sistema ARAS sviluppato internamente dal Gruppo Piaggio che include cruise control adattivo, assistente all’angolo cieco, al cambio di corsia e alla frenata di emergenza. Inoltre, la moto è dotata di piattaforma inerziale e ABS cornering con modalità Off Road.

KTM

KTM ha fatto un trionfante ritorno alla EICMA 2023. I riflettori sono puntati sulla nuovissima KTM 990 Duke 2024. Con un potente motore da 123 cavalli, questa naked bike punta a dominare il segmento delle 1000cc. L’energia instancabile e lo spirito esplosivo di KTM sono evidenti in questo modello, che rappresenta l’apice della loro tecnologia meccanica e di propulsione. La 990 Duke è pronta a sfidare i concorrenti con le sue prestazioni e il suo carisma.

Honda

La regina dello stand Honda ad Eicma è senza dubbio la Honda Hornet 1000. Questa moto naked, con un potente motore, promette di dominare la scena. Il suo design accattivante e le prestazioni eccezionali la rendono una protagonista indiscussa. Per gli appassionati di crossover di media cilindrata ecco la Honda NX500. L’ormai ex CB500X si rinnova nel design, nella strumentazione e rende ancora più brillante alla guida il bicilindrico da 48 CV.

Yamaha

La famiglia Ténéré si espande con due nuovi modelli. La Ténéré 700 Explore è pensata per gli amanti dell’avventura, con caratteristiche che la rendono ideale per esplorare terreni impegnativi. La Ténéré 700 Extreme, invece, è pronta per sfidare le condizioni più estreme, con un’anima da fuoristrada pura. Impossibile non menzionare le iconiche MT-09 che ricevono un aggiornamento completo. Con un design ridisegnato e specifiche migliorate, queste naked bike promettono prestazioni ancora più emozionanti. Ispirata alle moto da corsa GP degli anni ’80 e ’90, la XSR900 GP unisce lo stile retrò al dinamismo moderno. Un modello Sport Heritage che cattura l’essenza delle corse d’epoca.

Kawasaki

Il colosso giapponese propone la Z 500 2024, una naked bike con un nuovo motore bicilindrico parallelo da 35 kW incastonato in un telaio a traliccio in acciaio. La Z 500 sarà disponibile in versione standard e in versione Special Edition (SE), con colorazione dedicata, strumentazione TFT inedita, puntale e componenti specifici. La SE avrà cerchi e telaio verniciati di verde, oltre a dettagli come para radiatore, adesivi protettivi per il serbatoio, tamponi para telaio e copri sella del passeggero.

La Kawasaki Ninja 500 condivide la piattaforma tecnica con la Z 500, quindi telaio a traliccio e motore. Sarà disponibile in versione standard e Special Edition con colorazione specifica e sistema keyless.

Non dimentichiamo di nominare i modelli Eliminator 500 e Eliminator SE che rappresentano la declinazione urban/cruiser e si affiancheranno nel listino alle Vulcan 650.

Moto Morini

Il marchio italiano ad Eicma ha presentato diverse novità entusiasmanti: Moto Morini X-Cape 1200, la maxi-adventure pensata per chi ama i viaggi e l’avventura. Con la sua potenza e versatilità, la X-Cape 1200 si posiziona come una scelta eccellente per gli appassionati di lunghe distanze e percorsi impegnativi. La nuova Calibro 650 è una custom di media cilindrata, facile da guidare e co costi contenuti. Il suo stile ricercato la rende un’opzione interessante per chi cerca un mix di eleganza e praticità. Bellissime anche le Corsaro Sport e Corsaro 750 che incarnano l’essenza del design d’avanguardia e dell’innovazione. La casa italiana ad Eicma ha anche presentato la Nuova Milano, un modello naked che combina stile retrò con modernità. Il bicilindrico a V corsa corta ha 1.187 cc per 125 CV, omologato Euro5+.

Suzuki

Il marchio giapponese ha presentato alcune novità come la Suzuki GSX-8R 2024, l’evoluzione da 800cc lanciata lo scorso anno sempre a EICMA. La nuova GSX-8R è dotata di un motore bicilindrico parallelo da 776 cm³, con una coppia massima di 78 Nm e una potenza di picco di 83 CV. La carenatura inedita celebra la tradizione sportiva di Hamamatsu, mentre le superfici levigate e le linee tese la distinguono. La GSX-S1000GX unisce la grinta di una moto sportiva all’eleganza di una tourer. Il suo stile moderno e le sospensioni elettroniche la rendono versatile e adatta a diverse situazioni di guida.

Triumph

Durante l’evento, il marchio britannico ha presentato alcune emozionanti novità come le Scrambler 400 X e Speed 400. Questi modelli incarnano lo spirito avventuroso e il fascino retrò delle moto Scrambler. La Scrambler 400 X è pensata per gli amanti dell’esplorazione, mentre la Speed 400 offre prestazioni dinamiche e stile senza tempo.

Benelli

La nuova Tornado 500 si presenta come una naked aggressiva e sportiva. Monta un collaudato motore da 500 cc e offre un nuovo modo di intendere il concetto di “naked” con linee dinamiche e prestazioni grintose.

MV Agusta

Due grandi nomi affiancati nella MV Agusta LXP Orioli. Questa maxi-adventure, dedicata al leggendario pilota Edi Orioli, è un vero gioiello di lusso. La LXP Orioli è prodotta in soli 500 esemplari numerati e certificati. Monta un motore tre cilindri da 931 cc che eroga 124 CV. Il telaio in acciaio e l’elettronica aggiornata completano questa piattaforma nuova al 100% per MV. Un mix di prestazioni, dotazione e design eccezionali.

