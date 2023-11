di Olena Champlain/paddock-gp

Ci sono giorni in cui sarebbe meglio rimanere a letto: il sabato in Malesia è decisamente di questo tipo per Fabio Quartararo. Quest’ultimo ha ammesso di aver sbagliato fin dall’inizio della MotoGP Sprint a Sepang, ma non era finita qui. Una volta completata questa gara, che ha chiuso la seconda giornata del 18° round della stagione 2023, la Direzione Gara lo stava aspettando per informarlo di una multa da pagare…

Dobbiamo anche dire che Fabio Quartararo non sta avendo fortuna con i materiali. Nella sua carriera in MotoGP abbiamo visto la tuta che si apriva, il pettorale lanciato durante le gare, la visiera che si staccava durante i test. Questa volta è ancora questione di caschi, stavolta non per difetti propri ma per un gesto del Campione del Mondo 2021 di categoria.

Fabio Quartararo multato

Non è sfuggito alla Direzione Gara che, durante le ultime prove libere svolte nella mattinata malese, Fabio Quartararo si è tolto il casco nella pit lane. Questo però è avvenuto pochi istanti prima di arrivare al suo box, quindi mentre era ancora in sella alla sua moto. Una manovra vietata dal regolamento FIM, un’azione per la quale la Direzione Gara ha sanzionato Quartararo con una multa di 1.000 euro.

“Le conseguenze di un casco slacciato in caso di incidente sono evidenti” hanno infatti evidenziato i funzionari della FIM nella comunicazione della multa. Il pilota francese dovrà ora pagare la sanzione pecuniaria per aver agito prematuramente in questo modo, un’abitudine però che Fabio Quartararo ha da tempo e che ora dovrà essere definitivamente abbandonata.

