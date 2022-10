Incidente Trofeo Amatori, le condizioni di Marco Sciutteri

Sono trascorse oltre tre settimane dall’incidente di Misano ma Marco Sciutteri è ancora ricoverato in rianimazione all’Ospedale Bufalini di Cesena, in prognosi riservata. “E’ ancora tutto fermo, tutto uguale, non ci sono novità” affermano dal Team Villani Racing. La squadra bolognese dopo l’incidente ci aveva aggiornato sulle condizioni del pilota (leggi qui) ma oggi purtroppo ha poco da dire, da aggiungere a quanto di aveva comunicato nei giorni successivi al dramma.

Da quel maledetto 2 ottobre aspetta con impazienza di ricevere delle buone notizie dall’ospedale romagnolo ma purtroppo non sono ancora arrivate. Il loro pilota però non molla e sta lottando da vero campione.

Marco Sciutteri ha 31 anni, è nato a Messina, è un poliziotto e si è trasferito da anni a Bologna per lavoro. Appassionatissimo di moto, è da tempo tra i grandi protagonisti del Trofeo Italiano Amatori. La sua stagione era stata in crescendo ed aveva raccolto delle belle soddisfazioni assieme a tutto il team Villani Racing, una tra le realtà più affiatate ed organizzate della serie tricolore riservata ai semplici appassionati.

L’incidente è avvenuto al secondo giro della gara di Misano, l’ultimo round stagionale inserito nell’ambito della Coppa Italia. Nello stesso incidente ha perso la vita il ventisettenne romano Federico Esposto, a cui l’amico Alberto Di Folco spera di dedicare il titolo Italiano Gran Turismo Sprint domenica prossima al Mugello.

Marco Sciutteri era giunto all’Ospedale Bufalini di Cesena in elicottero e le sue condizioni erano subito risultate molto gravi. La situazione è dunque stabile, in attesa di aggiornamenti.