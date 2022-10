Pecco Bagnaia arriva in Malesia da neo leader del Mondiale MotoGP e 14 punti di vantaggio che potrà amministrare nelle ultime due gare. Il campione in carica Fabio Quartararo ha segnato solo otto punti nelle ultime quattro gare e vive una fase calante che proverà a ribaltare ad ogni costo. I due lunghi rettilinei del tracciato di Sepang possono giocare a favore della Ducati Desmosedici GP, ma in questa stagione l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e fare previsioni è scontatamente impossibile.

Bagnaia concentrato per Sepang

Primo match point per la Casa di Borgo Panigale e il suo alfiere sabaudo. Pecco Bagnaia può già vincere domenica il titolo MotoGP se guadagna undici punti in più su Fabio Quartararo (ad es. Bagnaia 1° e Quartararo 4°, Bagnaia 2° e Quartararo 7°, …), a patto che Aleix Espargarò ed Enea Bastianini finiscano la gara alle spalle di Pecco. Il segreto sta nel mantenere la calma e alta la concentrazione. “Non vedo l’ora di correre di nuovo in Malesia. Le temperature saranno molto più calde rispetto a Phillip Island, dove siamo stati lo scorso fine settimana. Con questo clima tropicale, sarà difficile prevedere se sarà secco o umido“, afferma il 25enne del team Lenovo Ducati. “Rimarrò sicuramente calmo… Sulla carta, Sepang è una pista molto più amichevole per la nostra moto. Abbiamo tutto quello che ci serve per fare bene“.

L’ascesa verso il titolo MotoGP

Il primato in classifica MotoGP non cambierà l’approccio al weekend di gara. “Dobbiamo fare bene il nostro lavoro, come sempre, per essere pronti per la gara di domenica“. Occhi puntati su Fabio Quartararo, che si ritrova solo contro otto Ducati e senza poter sperare in aiuti da Franco Morbidelli o dai piloti del team satellite RNF, Cal Crutchlow e Darryn Binder. Inoltre il campione di Nizza sta vivendo una fase calante quasi irreversibile, con otto punti guadagnati negli ultimi quattro round. Basta scrutare un po’ i numeri per capire come Pecco Bagnaia sia riuscito a recuperargli 105 punti da Assen ad oggi. Negli ultimi otto Gran Premi, Quartararo è salito sul podio solo una volta, in Austria. Il piemontese della Ducati ne ha vinte quattro ed è salito sul podio in altre tre occasioni, l’unico scivolone all’ultimo giro del GP di Motegi, nel tentativo di superare il francese.

Pecco scruta Quartararo

Per Pecco Bagnaia è difficile avere un’idea chiara di quanto stia accadendo nel box Yamaha factory. “Non so cosa sia successo. Ma è ovvio che la Yamaha in questo momento stia avendo problemi in gara. Il loro motore è un po’ più debole rispetto ai motori delle altre case“, ha rimarcato il pilota della VR46 Academy. Per lui in arrivo anche il trionfo nel BMW M Award, riservato al miglior pilota in qualifica nel corso di un campionato MotoGP. Quartararo ha vinto le ultime due edizioni 2020-2021, nella stagione d’esordio ha conquistato sei pole position, mentre quest’anno si è assicurato il primo posto in griglia solo una volta in diciotto gare. “E’ sempre forte, ma poi ha problemi in gara – ha aggiunto Bagnaia -. Non riesce ad esprimersi molto bene neanche in qualifica. Per lui è molto difficile arrivare in prima fila o in una delle posizioni migliori in griglia“. Tutto sembra remare a favore dell’alfiere Ducati, ma vietato abbassare la guardia.