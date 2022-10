Federico Esposto e Alberto Di Folco, amici anzi fratelli, uniti dalla passione per i motori a due o quattro ruote. Alberto Di Folco è uno tra i piloti di auto più stimati in Italia settore Gran Turismo. E’ stato Campione Europeo Lamborghini Pro-Am, pilota GT3, vice Campione Italiano GT, è salito sul podio alla 24Ore di Spa… Nel suo sport è una star ma oggi è un ragazzo disperato. Toccante il suo ricordo di Federico Esposto pubblicato sui social.

“Che dire amico mio? Oltre alla tristezza, la rabbia ed il vuoto che sto provando in questi giorni c’è ben poco da aggiungere. Speravo solo fino all’ultimo che fosse soltanto un brutto sogno e che non dovessi mai ritrovarmi a parlare di te in questa circostanza. In questi momenti non ci sono mai parole giuste e purtroppo non ti riporteranno indietro.

La vita a volte è crudele ed ingiusta, lo sappiamo tutti, ma questa volta ha proprio esagerato. Un ragazzo come te sarebbe dovuto vivere altri 100 anni. Un amico vero, una bontà d’anima infinita, sempre solare, il tuo sorriso era davvero contagioso. Non c’era una persona che non ti voleva bene. Parlando in questi giorni con gli altri abbiamo detto tutti le stesse cose e soprattutto che non c’è mai stata una volta che ti abbiamo visto con il muso. Eri speciale e chiunque ti abbia conosciuto anche solo per un giorno si affezionava subito e ti voleva già bene come un fratello!

La passione in comune

Per me eri più di un fratello e la passione per la velocità ci ha legato ancora di più in questo ultimo periodo. Anche tu come me eri ossessionato da questo sport ed avresti fatto di tutto per raggiungere i tuoi obiettivi ed io insieme ti avrei aiutato come potevo anche solo standoti vicino e credendo in te. Eri talentuoso e determinato, ed anche se sarà scontato, l’unica cosa che mi aiuta ad andare avanti è pensare che questa tragedia sia successa proprio quando stavi facendo la cosa che più ti piaceva al mondo!

L’ultimo abbraccio

Non dimenticherò mai l’ultimo abbraccio che ci siamo dati solo 3 settimane fa ad Imola proprio sotto al podio. Sei stato il primo ad arrivare, non lo scorderò mai. Ti porterò sempre nel cuore e da oggi correrò per te, sarai in macchina con me amico mio.

Ora lo so che sarai impegnato a fare due penne con il SIC ma cerca di darci una mano anche tu a dare forza alla tua bellissima ragazza Maria ed alla tua famiglia. Non posso neanche immaginare il dolore che stanno provando in questo momento e ti prometto che farò di tutto, sia io che i tuoi amici per stargli vicino e dargli forza! Già manchi come l’aria e spero davvero di rivederti un giorno, a te e quel bel sorriso che hai sempre stampato in faccia”.

