Incidenti Misano: Marco Sciutteri è ancora grave, aggiornamenti del team

Restano gravi le condizioni di Marco Sciutteri, il pilota messinese residente a Bologna coinvolto nell’incidente di domenica scorsa a Misano. Marco gareggiava per il team Villani Racing, ancora sotto choc per quanto accaduto così come tutto l’ambiente motociclistico. Tutti aspettano con trepidazione qualche buona notizia dall’Ospedale Bufalini di Cesena dov’è stato trasportato in elicottero.

Il Team Principal Francesco Villani ha parlato in queste ore con i medici. Questa la situazione.

“Marco Sciutteri è ancora in coma. Risulta stabile anche se ancora non respira da solo. Nei prossimi giorni faranno una risonanza magnetica alla testa per capire entità del danno. Ad oggi è ancora in prognosi riservata. Tutto il team Villani è in contatto con ospedale e famiglia e speriamo che tutto vada nel migliore dei modi”.

Nello stesso incidente, al secondo giro della gara del Trofeo Italiano Amatori, ha perso la vita Federico Esposto.

Nella foto Marco Sciutteri assieme al Team Principal Francesco Villani: pilota, super appassionato di moto e coetaneo di Marco.

