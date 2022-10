Gabriele Giannini campione National: questo è un ventenne che va

Gabriele Giannini compie vent’anni ma non festeggia solo il compleanno. Domenica scorsa ha vinto il National Trophy 1000 da debuttante con la BMW Pistard. Il realtà avrebbe voluto terminare il campionato in modi diverso ma la giornata e stata funestata da una serie di brutti incidenti, tre bandiere rosse, annullamento della gara e quindi titolo al leader della classifica. Sul momento non si conoscevano bene le condizioni di Simone Saltarelli e Luca Salvadori che hanno poi tranquillizzato i loro tifosi (leggi qui). Non ci sono stati dunque dei particolari festeggiamenti, in segno di rispetto per i ragazzi infortunati.

Gabriele Giannini, cosa hai provato domenica?

“Non mi sono goduto al cento per cento il titolo perché non abbiamo corso e con tutti quegli incidenti è stato un po’ brutto però sabato mi ero divertito. Mi ero qualificato secondo, con un tempo per me stratosferico, ad un soffio dal pole-man Lorenzo Lanzi che ad Imola è sempre fortissimo. Era la prima volta che correvo su quel circuito ed è stato bello. Avrei voluto correre è vincere ma ora mi godo il titolo”.

Come festeggerai?

“Probabilmente organizzeremo una cena con tutto il team Pistard e festeggeremo tutti assieme”.

Che voto dai al tuo campionato?

“Un bel dieci perché sono cresciuto costantemente gara dopo gara e sono riuscito sempre a qualificarmi nelle posizioni che contano”.

A chi dedichi questo titolo?

“Alla squadra e soprattutto a Gianluca Galesi che ha creduto tantissimo in me, più di quanto ci credessi io stesso. E’ stato il team manager ma anche il mio primo tifoso. Lo dedico poi anche alla mia fidanzata, Benedetta, per il suo grandissimo supporto. Mi è sempre stata vicina anche quando ero un po’ giù di morale: mi ha aiutato tanto”.

Cosa farai nel 2023?

“Ancora non abbiamo definito i programmi. So di poter contare sempre su Pistard e sono contentissimo di questo. Mi piacerebbe andare avanti ma non lo so, la situazione economica generale non è delle migliori. Vedremo. Ora intanto ci gustiamo questo titolo, il secondo consecutivo per il team Pistard”.