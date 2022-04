Bis di Danilo Petrucci: vince anche Gara 2 del MotoAmerica

Vittoria in Gara 1, bis in Gara 2. Un incontenibile Danilo Petrucci archivia il suo primo, trionfale weekend nel MotoAmerica Superbike senza lasciar alcuna possibilità ai suoi avversari. Con la Panigale V4 R del team Warhorse HSBK Racing Ducati New York ha messo a segno una perentoria doppietta, riaffermando i suoi propositi ambiziosi per questa sua avventura al di là dell’Atlantico.

BIS IN GARA 2 DI PETRUCCI

Rispetto a Gara 1, in questa seconda manche l’eroe della Dakar 2022 ha preso coscienza della combattività dei suoi avversari nella lotta “corpo-a-corpo“. Ritrovatosi in testa già al termine del primo giro, tre tornate più tardi ha intrapreso un serratissimo confronto con il vice-Campione in carica Mathew Scholtz (Westby Yamaha). Una serie infinita di sorpassi e controsorpassi hanno visto, proprio al giro di boa della contesa, “Petrux” avere la meglio, lanciandosi così verso la seconda vittoria in due gare nel MotoAmerica, costruendo ed amministrando un vantaggio superiore ai 3″.

PETRUCCI SBANCA IL COTA

Duello con Scholtz a parte, il ritrovato Ducatista ha mostrato una velocità superlativa rispetto ai più diretti avversari in questa sua prima uscita nel MotoAmerica. Detto del motociclista sudafricano, non ha lottato per il primato in questa gara 2 nemmeno il Campione in carica Jake Gagne, terzo vincendo il confronto con il compagno di squadra Cameron Petersen. Dopo 17 vittorie (16 consecutive) in 20 gare lo scorso anno, il portacolori Attack Yamaha si è già reso conto di che razza di avversario si ritroverà quest’anno nel Ducatista #9…

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il MotoAmerica tornerà in azione con tutte le classi in gara nel weekend del 22-24 aprile prossimi a Road Atlanta. Sarà possibile seguire l’intero programma di attività grazie al servizio di live streaming in abbonamento di MotoAmerica+ cliccando su questo link.