Coppa Italia Velocità: tragico incidente in 600 Pro a Misano

Un pilota che non ce l’ha fatta, un altro in ospedale in gravi condizioni. È questo il bilancio della tragica domenica di gare in programma al Misano World Circuit, che ospitava l’ultima tappa stagionale della Coppa Italia di motociclismo velocità. Il grave incidente è avvenuto nel corso del secondo giro della gara della classe 600 Pro, Trofeo Italiano Amatori.

Il pilota deceduto è il romano Federico Esposto, 27 anni. Il ferito invece è Marco Sciutteri, 31enne residente a Bologna, trasportato prontamente in elicottero all’Ospedale di Cesena, dov’è ricoverato in gravi condizioni. Alla manifestazione a Misano stavano prendendo parte oltre 360 piloti, impegnati in diversi challenge di carattere nazionale. Dopo l’incidente però è stata chiusa anticipatamente, in segno di rispetto.

Foto: misanocircuit.com