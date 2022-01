Krummenacher sbarca nel CIV Superbike: Yamaha punta al titolo 2022

Randy Krummenacher sbarca nel CIV con Keope Motor Team in sella alla Yamaha YZF-R1M. L'obiettivo per il 2022 è la conquista del titolo.

Randy Krummenacher approda nel CIV come portacolori del Keope Motor Team in sella alla Yamaha YZF-R1M. Dopo anni di militanza nel Mondiale Supersport e la conquista del titolo iridato nel 2019, il pilota elvetico gareggerà nel campionato italiano. Nel box della squadra romagnola sarà affiancato da Niccolò Canepa.

Un bel colpo per il team diretto da Paolo Orsini e Stefano Morri, che hanno trovato un accordo grazie anche all’appoggio della Casa di Iwata. La firma del campione dimostra come il CIV stia acquisendo sempre maggior spessore e diventando un campionato di alto livello. “Il progetto CIV Superbike, insieme a Yamaha e Keope Motor Team, mi è piaciuto da subito – ha dichiarato Krummenacher -. So che, anche grazie al supporto di Yamaha, avrò un pacchetto forte e lo sfrutterò al massimo. Per il 2022 le nostre aspettative sono molto alte e io darò il mio meglio per non deluderle“.

Il 2022 inizia con grandi obiettivi per Randy Krummenacher e il team romagnolo. “Potremo puntare a risultati importanti – ha affermato il team director Paolo Orsini -. Ripongo nei nostri piloti, come nei tecnici, la massima fiducia. Ringrazio tutte le persone che sono coinvolte in questo progetto ed in particolare modo i nostri partner e gli sponsor che contribuiscono al raggiungimento dei nostri obiettivi“. La collaborazione proficua con Yamaha Motor Europe filiale Italia prosegue con orizzonti ambiziosi. “Randy Krummenacher e Niccolò Canepa, sono due piloti molto forti – ha ammesso il team manager Stefano Morri – e insieme porteremo avanti un importante sviluppo oltre, ovviamente, a puntare a risultati di rilievo. Abbiamo delle basi solide dalle quali partire e non vediamo l’ora di poter andare in pista per i primi test“.