Kevin Zannoni: titolo tricolore nel mirino, poi Mondiale Moto3?

Kevin Zannoni dominatore del primo round del CIV Moto3. "Ottenuto tutto quello che volevamo." L'obiettivo è il titolo tricolore, poi chissà...

Kevin Zannoni ha iniziato la stagione 2020 nel migliore dei modi, ovvero dominando il primo round del CIV Moto3. Pole position, vittoria in entrambe le gare ed un nuovo record la dicono lunga sulla voglia del giovane alfiere di Fausto Gresini di essere protagonista. L’obiettivo è senza dubbio conquistare nuovamente la corona tricolore dopo il primo titolo ottenuto nel 2018 e dopo un’annata non proprio come ci si aspettava.

“Era ora che ricominciassimo, è stata una pausa molto lunga!” ha ammesso Kevin Zannoni. “Al Mugello siamo riusciti a portare a casa tutto quello che dovevamo. Era il nostro obiettivo, mi sono allenato molto per questo e la squadra sta lavorando bene.” Un team con cui ha già instaurato un ottimo rapporto. “È come una famiglia, decisamente un aspetto importante per puntare a certi risultati.”

Il weekend del 25 luglio si torna in azione, stavolta sul Misano World Circuit, per il secondo round stagionale. “Siamo in forma e l’abbiamo dimostrato, ora dobbiamo continuare a lavorare così. Misano è un tracciato che mi piace molto, vedremo come andrà.” Potete ascoltare l’intervista integrale realizzata da Fabio Nonnato qui sotto.