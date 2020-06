Il CIV riparte ufficialmente ad inizio luglio: pubblicato il calendario 2020. Confermato il National Trophy, novità Women's European Cup.

Si torna ufficialmente in pista, l’ELF CIV ha ora il suo calendario per la stagione 2020. Quattro round da disputare, ciascuno con due gare: si comincia ad inizio luglio per concludere a fine ottobre. Il Campionato Italiano Velocità diventa così uno dei primi a ripartire, certamente con maggiore attenzione e seguendo nuove regole per scongiurare il contagio da Covid-19.

Rimarranno comunque invariati formula di gara e regolamenti. Confermata anche la presenza del National Trophy, mentre la novità 2020 è rappresentata dalla Women’s European Cup, il Trofeo europeo con una griglia composta da soli piloti donna su moto di cilindrata 300. Ecco tutte le date previste dal nuovo calendario per il Campionato Italiano Velocità.

Round 1: 4-5 luglio – Mugello Circuit

Round 2: 25-26 luglio – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

Round 3: 5-6 settembre – Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola

Round 4: 17-18 ottobre – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”

“Un lavoro importante insieme a tutte le realtà che compongono il Campionato” ha dichiarato il Presidente FMI Giovanni Copioli. “Riusciamo così a dare un concreto segnale di ripartenza, fondamentale in questo momento. Sarà bello ed emozionante veder ripartire tutti ed ammirare di nuovo in pista i tanti protagonisti che ci regaleranno un 2020 di assoluto livello”.