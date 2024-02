CIV 2024, le frecce RG Moto per la sfida nella nuova PreMoto3

La stagione 2024, rivoluzionaria per la PreMoto3 del CIV, vedrà tanti ragazzi interessanti ai nastri di partenza. Come i due annunciati da RG Moto Racing Team, che schiera un esordiente ed un giovane che invece ha già corso con questi colori nel 2023. Il debuttante è Luca Da Dalt, 13enne di San Pietro di Feletto (Treviso) che ha in Marco Bezzecchi il suo modello di riferimento: parliamo del campione europeo minimoto in carica, pronto ora al salto in PreMoto3. Dall’altra parte del box c’è invece il riconfermato Filippo Orlandi, classe 2010 di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), in un certo senso “esordiente” anche lui visto che dovrà conoscere la nuova Honda NSF250, moto uguale per tutti introdotta da quest’anno nella categoria.

Due punte da osservare per RG Moto

“Inizia un nuovo capitolo. Luca Da Dalt, il neocampione europeo di minimoto, si unisce al nostro team per la stagione 2024! La firma del contratto è il primo capitolo di una promettente avventura nella PreMoto3 del CIV. Siamo pronti per un viaggio emozionante insieme!” Così RG Moto Racing Team aveva confermato il primo dei suoi piloti per il nuovo campionato. Proprio ieri è arrivato l’annuncio del secondo nome schierato nel 2024. “Siamo entusiasti di annunciare la firma del contratto con Filippo Orlandi, pilota del team d’Urbania per il secondo anno consecutivo. Dopo i brillanti risultati del 2023, siamo pronti a puntare ancora più in alto nella PreMoto3 del CIV!” Annunci già noti e che dovevano solo essere ufficializzati. Gli “spoiler” infatti c’erano già stati nei test privati svolti a Jerez proprio con Da Dalt e Orlandi. Assieme a loro anche Edoardo Bertola, che nel 2023 ha disputato una wild card nel campionato tricolore proprio con RG Moto.

CIV 2024, il calendario

1° round: 6-7 aprile – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

2° round: 25-26 maggio – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”

3° round: 22-23 giugno – Mugello Circuit

4° round: 3-4 agosto – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Racing Night

5° round: 31 agosto-1 settembre – Mugello Circuit

6° round: 28-29 settembre – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola

Foto: RG Moto Racing Team