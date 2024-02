Yoshimura SERT Suzuki nell’Endurance 2024 con la novità Linfoot

La stagione 2024 del Mondiale Endurance FIM EWC rappresenterà la quarta consecutiva del sodalizio tra Yoshimura e SERT, ma non solo. Proprio quest’anno si celebra il 70° anniversario dalla fondazione di Yoshimura, con la engineering giapponese che, sempre insieme a Suzuki, punta a riappropriarsi di quel titolo iridato che manca dal 2021 a questa parte. Perso Sylvain Guintoli direzione BMW Motorrad, il matrimonio nippo-transalpino punterà di fatto su due nuovi piloti, affiancando i punti fermi rappresentati da Gregg Black ed Etienne Masson.

LINFOOT CON YOSHIMURA SERT NELL’ENDURANCE

Accanto a loro come “titolare” è stato annunciato, un po’ a sorpresa, Dan Linfoot. Per anni protagonista del British Superbike, Linfoot nell’Endurance ha già corso con Moriwaki alla 8 ore di Suzuka, occasionalmente Motors Events, alternandosi negli ultimi anni tra Wojcik Yamaha e proprio in sella ad una Suzuki. Con l’AutoRace Ube Racing Team si rese protagonista di una brillante partecipazione alla 8 ore di Suzuka lo scorso anno sfiorando il podio, exploit che ha convinto Yoshimura e SERT del suo potenziale per tutto il FIM EWC 2024.

COCORO ATSUMI RISERVA, TITOLARE A SUZUKA?

L’equipaggio di Yoshimura SERT Motul viene completato da Cocoro Atsumi in qualità di “riserva” e collaudatore, riprendendo di fatto il ruolo intrapreso dal Bol d’Or 2023. Tuttavia il pilota giapponese, salvo stravolgimenti di programma, subentrerà a Linfoot come titolare per la 8 ore di Suzuka. In vista di questo impegno, Atsumi sarà wild card d’eccezione nel primo round dell’All Japan Superbike 2024 di scena proprio a Suzuka il prossimo mese di marzo, sempre con i colori Yoshimura.

FUTURO NELL’ENDURANCE

Come detto, il 2024 rappresenterà il quarto anno del sodalizio tra Yoshimura e SERT, sempre con Suzuki. La GSX-R 1000R potrà correre fino alla stagione 2026 compresa. Non è tuttavia escluso che, nel prossimo futuro, possano esserci interessanti novità tra le parti.