Yoshimura e SERT: avanti nell’Endurance con Suzuki

La vittoria al Bol d’Or, atto conclusivo del FIM EWC 2023, ha ridato nuova linfa al programma Yoshimura SERT Motul nel Mondiale Endurance motociclistico. In attesa di una comunicazione ufficiale è ormai certo che, anche per il 2024, questo sodalizio istituito nel 2021 si presenterà al via delle competizioni motociclistiche di durata. Con qualche cambiamento, ma sempre con Suzuki.

YOSHIMURA SERT NELL’ENDURANCE

Campioni del Mondo 2021, secondi classificati quest’anno, Yoshimura e SERT con tutte le ragioni di questo mondo ritengono il progetto GSX-R 1000 ancora vincente per l’Endurance. Al netto di legami con la casa madre, non si può dar torto a questa tesi. Nel FIM EWC la Gixxer può ancora dire la sua, sebbene sia un modello non aggiornato da anni.

2024 IMPORTANTE PER YOSHIMURA

Per questa ragione le parti proseguiranno questo impegno anche la stagione ventura, soprattutto per Yoshimura un anno importante. Ricorrerà infatti il 70° anniversario dalla fondazione dell’azienda del compianto Hideo ‘Pop’ Yoshimura, da celebrare (ove possibile) con la conquista del titolo iridato.

SENZA SYLVAIN GUINTOLI

Di fatto l’unico cambiamento significativo riguarderà la line-up di piloti, con Sylvain Guintoli prossimo a diventare tester del progetto BMW Motorrad per il Mondiale Superbike (ma non pilota del programma Endurance) oltre che referente in Safety Commission dei piloti MotoGP. Al suo posto Yoshimura vorrebbe puntare su un pilota giapponese, con le quotazioni di Cocoro Atsumi in rialzo. D’altro la sua partecipazione al Bol d’Or in qualità di “riserva” dell’equipaggio titolare, oltre che da wild card nel conclusivo round dell’All Japan Superbike a Suzuka, non è passata inosservata.