JuniorGP: Rueda ad un passo dal titolo, debutto Moto3 per Tiezzi

Fine settimana di Motomondiale a Misano, ma non solo. Di scena anche il JuniorGP, la categoria ex CEV Moto3, che rientra dalla pausa estiva per l’unica gara fuori dalla penisola iberica. Un match point per il leader José Antonio Rueda, a cui basta conservare l’ampio margine sui rivali per essere matematicamente il campione 2022. Viste le gare precedenti non appare un’impresa ardua, salvo stravolgimenti. Quattro gli italiani al via, tre titolari ed un debuttante nella categoria.

JuniorGP, il titolo è una formalità

Al leader basta lasciare Misano con più di 75 punti di vantaggio sugli inseguitori, visto che poi mancheranno due round con tre gare effettive. Niente di difficile per José Antonio Rueda, che arriva con un +81 sul secondo classificato Syarifuddin Azman ed un +83 su David Salvador 3°. Ovvero gli unici ancora in grado di prolungare una lotta apparsa presto a senso unico. Tutti gli altri invece sono ormai fuori dai giochi, compreso l’italiano Filippo Farioli 5° ed a 98 punti di ritardo dal capoclassifica. Vedremo poi come si comporteranno anche Luca Lunetta ed Alessandro Morosi (futura wild card mondiale), ma c’è anche un altro nome in azione. Debutto JuniorGP per Cesare Tiezzi, piemontese classe 2005 schierato da Cross&Road Racing Team, l’ex squadra di Nicola Carraro passato nel Mondiale Moto3 per l’infortunato Bertelle. Il giovane di Tortona ha esordito nell’ex FIM CEV Repsol nel 2021, nel round conclusivo a Valencia in European Talent Cup, ma chiudendo entrambe le gare fuori dai punti. Un esordio Moto3 utile per accumulare esperienza e continuare così l’assalto al titolo italiano di categoria. L’entry list provvisoria.

La top ten in campionato

1. José Antonio Rueda – Team Estrella Galicia 0,0 – Honda – 178 punti

2. Syarifuddin Azman – SIC Racing – Honda – 97 punti

3. David Salvador – Laglisse Academy – Husqvarna – 95 punti

4. Angel Piqueras – Team Estrella Galicia 0,0 – Honda – 81 punti

5. Filippo Farioli – Aspar Junior Team – GasGas – 80 punti

6. David Alonso – Aspar Junior Team – GasGas – 73 punti

7. Tatchakorn Buarsi – Honda Racing Thailand – Honda – 65 punti

8. Adrian Cruces – Cuna de Campeones – KTM – 61 punti

9. David Almansa – Finetwork MIR Racing Team – KTM – 60 punti

10. Collin Veijer – AGR Team – KTM – 48 punti

Gli orari

Vista la concomitanza con la MotoE, tutto si deciderà sabato. L’attività inizia venerdì con prove libere e qualifiche, il giorno dopo avrà luogo la gara unica, probabilmente determinante per l’assegnazione del titolo 2022.

Venerdì 2 settembre

11:50-12:20 Prove Libere

16:05-16:35 Qualifiche 1

17:35-18:05 Qualifiche 2

Sabato 3 settembre

8:30-8:45 Warm Up

17:15 Gara (17 giri)

Foto: fimjuniorgp.com