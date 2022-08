Debutto italiano in occasione del prossimo evento mondiale a Aragón. Alessandro Morosi infatti si unirà alla griglia Moto3 per la prima volta nella sua giovane carriera. Attivo in CIV e JuniorGP, ‘Morox’ sarà il terzo pilota schierato dall’esordiente team MT Helmets-MSi, affiancando gli ufficiali Diogo Moreira e Ryusei Yamanaka. Una prima grande occasione quindi per sfidare i concorrenti di categoria su un palcoscenico internazionale.

La conferma è arrivata dallo stesso giovane italiano via social. Presenza tricolore quindi ancora più folta per la tappa immediatamente successiva a quella dei prossimi giorni a Silverstone. “Sono molto felice di poter annunciare la mia partecipazione al weekend MotoGP ad Aragón nella categoria Moto3 con MT Helmets-MSi. È una grande opportunità per me per crescere ed imparare, non vedo l’ora di scendere in pista con i migliori piloti al mondo!”

Il profilo

Originario della provincia di Varese, 18 anni a dicembre, Alessandro Morosi ha iniziato a competere sul serio nel 2015, ovvero a 11 anni, dopo una breve esperienza nel calcio. Da quel momento non si è più staccato dalle due ruote: il primo risultato di rilievo arriva proprio l’anno successivo, ovvero il trionfo nel Trofeo OHVALE GP-0 110. Conquista poi il secondo titolo in carriera due anni dopo, precisamente CIV PreMoto3 250 4T, per poi passare in Moto3. È al via nell’Italiano di categoria, con anche una wild card nel CEV nell’ultimo round a Valencia.

Nel 2020 è 6° nel CIV, l’anno dopo debutta a tempo pieno nel CEV senza riuscire mai ad andare a punti. Ma nel 2021 si registra anche una wild card nell’Italiano con AC Racing, squadra con cui sta disputando la stagione 2022 nel JuniorGP. Spicca il 10° posto di Gara 2 in Catalunya, la sua prima top ten in campionato. Lo scorso weekend poi ha partecipato alla tappa a Viterbo degli Internazionali d’Italia Supermoto, con successo: 1° nelle libere ed in qualifica (con giro record), vince Gara 1, infine ha chiuso 6° in Gara 2 su pista bagnata.

Foto: Instagram