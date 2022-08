MotoGP, Misano occasione d’oro per Pecco Bagnaia: “Aspettative alte”

Con tre vittorie di fila Pecco Bagnaia punta al poker nella gara di casa a Misano Adriatico, dove ha raccolto risultati altalenanti nelle ultime stagioni MotoGP. Nel 2021 una vittoria in gara-1 e un ritiro nel secondo appuntamento (causa Covid) mentre era in lotta per la vittoria con Marc Marquez. Nel 2020 un 2° posto e un ritiro, nel 2019 ancora un ritiro. Ma la Ducati GP22 ha le carte in regola per trionfare, serve un altro weekend impeccabile… alla Pecco.

Ad Assen, Silverstone e Spielberg ha macinato tre vittorie, è l’uomo del momento, il cavallo di battaglia di Borgo Panigale. Non è facile tagliare i 44 punti che lo separano dal leader Fabio Quartararo, ma mette il fiato sul collo al campione della Yamaha, fa pressione, attende un altro passo falso dell’avversario. L’Aprilia e Aleix Espargarò hanno mostrato i loro limiti dopo la pausa estiva, invece il pilota di Nizza continua a tenere il controllo della situazione anche nei GP più difficili, come accaduto in Austria con un podio che vale quasi mezzo titolo MotoGP.

Bagnaia e la corsa al titolo MotoGP

Pecco Bagnaia ha girato a San Marino un mese fa nel corso del World Ducati Week 2022, ha vinto la “Race of Champions” in sella ad una Panigale, ha subito dimostrato di non volersi risparmiare in questa seconda metà di Mondiale. Non si possono fare calcoli, l’unica strategia resta salire sul podio, i quattro “zeri” incassati nella prima fase non si possono cancellare. A Misano si gioca un’altra occasione per avvicinarsi a Quartararo: “Abito a soli 20 minuti dal circuito, per me è molto speciale. Ho molti bei ricordi, quindi sarà un weekend emozionante. Ci saranno sicuramente molti Ducatisti in tribuna, quindi l’atmosfera sarà ancora più unica“, ha dichiarato il pilota piemontese alla vigilia della conferenza stampa.

Riproverà a sentire i suoi amuleti Valentino Rossi e Casey Stoner anche prima del prossimo round MotoGP, nonostante sia una pista che conosce come le sue tasche. L’occasione è imperdibile per Bagnaia e Ducati, massima concentrazione e vietato sbagliare saranno le parole d’ordine del GP di Misano. “Arriviamo a Misano dopo aver vinto le ultime tre gare. L’anno scorso abbiamo conquistato il primo posto, quindi le aspettative sono alte”, ha proseguito Pecco Bagnaia, che il prossimo anno condividerà il box con Enea Bastianini. “Ma non dobbiamo perdere la concentrazione: il nostro obiettivo è ottenere il miglior risultato e raccogliere ulteriori punti importanti per la classifica generale“.

Foto: Ducati Corse