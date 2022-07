JuniorGP Portimao: Vola Dodò Boggio, arriva la prima pole ETC!

Le giovani promesse italiane si stanno facendo decisamente vedere quest’anno nel campionato JuniorGP, ex FIM CEV Repsol. Podi, vittorie, ora arriva anche una prima pole position. Dodò Boggio, il ragazzino terribile che ha sbaragliato la concorrenza a Jerez, prendendosi anche la leadership ETC, ha brillato per la prima volta anche in qualifica e sul particolare tracciato di Portimao. Stavolta ci sarà il confronto diretto col compagno di squadra e rivale Joel Esteban, al rientro dopo i problemi fisici e 2° in griglia.

Una prima pole anche in JuniorGP, firmata da Adrian Cruces, mentre gli italiani Luca Lunetta e Filippo Farioli sono poco più indietro, pronti alla battaglia in gara. Continua imperterrito invece Lukas Tulovic, unico poleman Moto2, non bene invece i nostri portacolori lontani dalla top ten. Quattro gare in programma all’Autodromo do Algarve: la Moto2 è l’unica categoria che raddoppia, ETC e JuniorGP invece hanno una sola gara. Le competizioni iniziano alle 11:00, diretta sul canale YouTube di Sky Sport.

European Talent Cup

Dodò Boggio – Aspar Junior Team Joel Esteban – Aspar Junior Team Brian Uriarte – Team Estrella Galicia 0,0 Rico Salmela – Team Estrella Galicia 0,0 Maximo Martanez Quiles – Team Honda Laglisse Hamad Al-Sahouti – Leopard Junior Team Alberto Ferrandez – Finetwork MIR Junior Team Hakim Danish – SIC Racing Pau Alsina – Artbox Guido Pini – AC Racing Team

JuniorGP

Adrian Cruces – Cuna de Campeones – 1:48.182 (QP2) Syarifuddin Azman – SIC Racing – 1:48:271 (QP2) Harrison Voight – SIC58 Squadra Corse – 1:48.324 (QP2) Luca Lunetta – AC Racing Team – 1:48.432 (QP2) Angel Piqueras – Estrella Galicia 0,0 – 1:48:436 (QP2) José Antonio Rueda – Estrella Galicia 0,0 – 1:48.493 (QP1) Filippo Farioli – Aspar Junior Team – 1:48.572 (QP1) Tatchakorn Buasri – Honda Racing Thailand – 1:48.607 (QP1) David Alonso – Aspar Junior Team – 1:48.641 (QP1) Edward O’Shea – British Talent Team – 1:48.666 (QP1)

Moto2

Lukas Tulovic – Instact GP Junior Team – 1:43:745 (QP1) Alex Escrig – Yamaha Philippines Stylobike Racing Team – 1:43.765 (QP1) Senna Agius – Promoracing – 1:43.816 (QP1) Alex Toledo – Pertamina Mandalika SAG EUVIC – 1:44.229 (QP1) Hector Garzó – MV Agusta Forward Junior Team – 1:44.247 (QP1) Yeray Ruiz – FAU55 Racing – 1:44.450 (QP1) Xavi Cardelus – Promoracing – 1:44.497 (QP1) Piotr Biesiekirski – Pertamina Mandalika SAG EUVIC – 1:44.715 (QP1) Roberto Garcia – Cardoso Racing – 1:44.812 (QP1) Kevin Orgis – Avintia Junior Team – 1:45.474 (QP2)

