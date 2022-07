JuniorGP Jerez: Super Dodò Boggio, doppio trionfo ETC! Tutti i risultati

Arriva una doppia soddisfazione tricolore a Jerez de la Frontera. Dodò Boggio si assicura le sue prime vittorie in carriera, salendo sul primo gradino del podio in entrambe le corse European Talent Cup. Qualcosa che non era più successo dal 2018 con Matteo Bertelle, proprio sul tracciato intitolato ad Angel Nieto. Ma non solo, è anche il nuovo leader in campionato, superando di appena un punto il compagno di box Joel Esteban! In JuniorGP registriamo una nuova vittoria ed il ritorno del leader in campionato, primo trionfo anche nella gara unica disputata dalla Moto2. Vediamo come sono andate tutte le corse completate sul tracciato andaluso.

JuniorGP

Cielo nuvoloso, temperature tra i 23 ed i 28° C per la prima gara della giornata a Jerez. Ottimo scatto per il poleman Veijer, Rueda però non ci sta ed in poche curve prende il comando: è l’inizio di un acceso duello per la prima posizione. Non perfetto al via invece Farioli, da 3° a 8°, gara dura poi per Lunetta, 30° in griglia per sanzione. È presto chiaro che non c’è speranza di podio per gli italiani: Rueda, Veijer, Salvador, Piqueras e Azman saranno i grandi protagonisti della lotta serrata fino alla bandiera a scacchi. Anzi, per allora saranno in quattro, visto che Salvador scivola nelle ultime curve… Festa grande per Collin Veijer, ecco il suo primo trionfo in campionato! José Antonio Rueda e Angel Piqueras completano il podio, per un soffio su Syarifuddin Azman 4°.

Veijer realizza di nuovo lo scatto vincente davanti ad Alonso ed a Rueda, ancora una volta Farioli non sfrutta la prima fila e finisce più indietro. Rueda invece non perde molto tempo: in breve si libera dei rivali ed inizia a prendere il largo. Il battagliero gruppetto stavolta è per le restanti posizioni del podio, la buona notizia è che ci sono anche Lunetta e Farioli. Ma, di nuovo, non ci sono italiani sul podio in questa categoria… Trionfa José Antonio Rueda, che prende decisamente il largo anche in classifica generale JuniorGP, dietro di lui arriva il primo podio sia per David Almansa che per Edward O’Shea! David Alonso, 2° al traguardo, riceve tre secondi di penalità per limiti di pista.

European Talent Cup

Joel Esteban assente, grande occasione per i rivali, che puntano a soffiargli la leadership. Pini, il più vicino in classifica generale e 2° in griglia, perde però svariate posizioni al via, “eliminandosi” subito dalla lotta per la top 3… Fa decisamente meglio Boggio, mentre Moodley beffa Martínez, anche se la sua prima posizione dura poche curve. Briton viene subito sanzionato per partenza anticipata, in testa invece si forma un gruppetto di sette battaglieri protagonisti per la zona podio, con Dodò Boggio in bella evidenza. È proprio l’italiano a conquistare la vittoria, la prima tricolore dal 2018 con Bertelle, vincitore di entrambe le gare a Jerez! Brian Uriarte battuto per appena 23 millesimi, Hakim Danish conquista il 3° posto finale in questa prima corsa a Jerez.

Gara 2 è proprio l’ultima di giornata, Moodley è di nuovo lo ‘scattista’ davanti ad Uriarte, Pini invece perde ancora svariate posizioni al via. Sale Boggio, decisamente galvanizzato dal trionfo nella prima corsa ETC a Jerez e subito in zona podio. Ma è una gara ancora più imprevedibile della precedente, visto che stavolta la battaglia è tra ben 14 piloti! Ma dopo il traguardo risuona di nuovo l’inno italiano, è una strepitosa doppietta per Dodò Boggio! Dopo la prima vittoria, ecco uno splendido raddoppio a Jerez. Casey O’Gorman chiude ad appena 76 millesimi, ma viene retrocesso in terza piazza per aver toccato il verde nel giro finale. Brian Uriarte è quindi secondo, di nuovo il poleman Martínez è giù dal podio.

La classifica generale sorride ai nostri: Dodò Boggio ora ha preso il comando, segue Joel Esteban, terza piazza per Guido Pini.

Moto2

Lukas Tulovic è l’unico ad essersi confermato in pole position in questo round. Proprio il tedesco scatta al meglio, con Escrig però subito ad insidiarlo, gli italiani invece perdono posizioni. Ma lo spagnolo ci riprova ed il leader Moto2 sbaglia, perdendo qualche posizione e vedendosi così costretto alla rimonta. In testa si forma un combattivo terzetto composto da Escrig, Agius e Cardelús, non ci vuole molto però prima che torni anche Tulovic. Ma ecco la zampata vincente: Alex Escrig inizia a prendere il largo ad una decina di giri dalla fine, una mossa che vale il primo successo in campionato! Tulovic ed Agius completano il podio di questa gara unica a Jerez. Brutto pasticcio invece in MMR: Marcon e Rato infatti vengono a contatto e si abbattono a vicenda….

