JuniorGP Jerez, prima fila per Farioli e Pini: tutti i risultati

Quarto round della stagione 2022 e per la prima volta abbiamo alcune facce nuove in pole position. Da sottolineare in particolare la seconda casella conquistata da Guido Pini in European Talent Cup, dietro al poleman Máximo Martínez Quiles. In JuniorGP svetta Collin Veijer, ma c’è un guizzo tricolore in prima fila grazie a Filippo Farioli 3°. L’unico che si conferma è Lukas Tulovic, autore della pole position nell’Europeo Moto2, interrotte invece le sequenze di Esteban, la grande assenza del weekend, e Rueda. Cinque gare in programma: JuniorGP ed ETC ne disputeranno due, mentre la Moto2 ne ha una sola. Si comincia domani alle 11:00, diretta garantita dal canale YouTube di Sky Sport.

JuniorGP

Stavolta la firma non è quella di José Antonio Rueda, che comunque è in prima fila visto il secondo posto finale. Il posto d’onore va a Collin Veijer, che batte lo spagnolo per appena 53 millesimi e si assicura così la prima pole position in campionato! Nonché il miglior piazzamento di sempre, superando ampiamente le precedenti P10 in griglia. Ma per tutta la prima fila i distacchi sono ridotti al minimo, visto che Filippo Farioli terzo è distante appena 96 millesimi! Si comporta bene anche Luca Lunetta, che chiude la top ten davanti a Nicola Carraro. Classifica che fa riferimento totalmente alla QP1, col caldo pomeridiano i tempi si sono alzati parecchio.

European Talent Cup

Joel Esteban non prende parte a questo evento per una recente operazione e ci sono quattro piloti che minacciano la sua leadership. In primis Guido Pini staccato di 22 punti, a cui aggiungere Hakim Danish e Rico Salmela appaiati a -46, più Dodò Boggio a -49. Con due gare in programma per questo round, Esteban potrebbe dover cedere la prima posizione… Sarà un’occasione per l’italiano di AC Racing, che si assicura la seconda casella in griglia dietro al poleman Máximo Martínez Quiles. Quinto posto poi per il nostro portacolori in Aspar Team, presente anche Giulio Pugliese, alla seconda partecipazione ETC con AC Racing accanto a Pini.

La griglia di partenza

1. Máximo Martínez Quiles – SPA – Team Honda Laglisse

2. Guido Pini – ITA – AC Racing Team

3. Rico Salmela – FIN – Team Estrella Galicia 0,0

4. Ruché Moodley – RSA – Finetwork MIR Junior Team

5. Brian Uriarte – SPA – Team Estrella Galicia 0,0

6. Dodò Boggio – ITA – Aspar Junior Team

7. Guillem Planques – FRA – First Bike Academy

8. Lorenz Luciano – BEL – Artbox

9. Amanuel Brinton – GBR – Team Estrella Galicia 0,0

10. Hamad Al-Sahouti – QAT – Leopard Impala Junior Team

Gli altri risultati

Moto2

Solo in questa categoria il poleman non cambia. Lukas Tulovic riesce ad imporsi nuovamente per soli 22 millesimi su Xavi Cardelus! Ritorno niente male per l’andorrano dopo un infortunio ad un piede. In terza piazza c’è Alex Escrig, che completa la prima fila con appena 74 millesimi di ritardo (ed il giro da pole cancellato per bandiere gialle), mentre è 4° Senna Agius, l’esordiente australiano che ha già iniziato a dire la sua in Moto2 con la doppietta in Catalunya. Da segnalare in top ten Tommaso Marcon, nono e miglior italiano in griglia, assente Miquel Pons per l’infortunio riportato nello scorso round MotoE.

Foto: Aspar Team/AC Racing Team