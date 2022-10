JuniorGP Aragon: Guido Pini scatenato in ETC! Tulovic campione Moto2

Emozioni ad Aragon, teatro del penultimo round JuniorGP del 2022. In primis la Moto2 con Lukas Tulovic ufficialmente campione europeo già alla fine di Gara 1, la prima corsa di giornata. Ma sorridono anche i nostri colori in European Talent Cup: Guido Pini è scatenato, per lui trionfo in Gara 1 e P2 in Gara 2 (per 8 millesimi!). Tutto qui? Assolutamente no, si tratta di risultati importantissimi che valgono anche la leadership in campionato! Questa è la sola categoria in cui tutto è rimandato a Valencia: ne vedremo delle belle tra il nostro portacolori (l’unico sempre al traguardo e sempre a punti) e Joel Esteban, separati da soli 3 punti… Cinque gare in tutto al MotorLand, rivediamo come sono andate.

Moto2: Tulovic chiude i conti

A Lukas Tulovic, al via dalla pole, basta fare bene in Gara 1 per chiudere i conti. Alex Escrig, staccato di 40 punti, è fuori causa per infortunio, e Senna Agius 3° accusa un ritardo di 54 punti. Non c’è storia, il tedesco vola via e controlla agevolmente dall’inizio alla fine: è lui il campione europeo Moto2! “Tanti team, tante moto, molti pensieri in questi anni… Un grazie alla mia squadra per tutto il lavoro svolto, è stata dura. Oggi ho commesso tantissimi errori, ho fatto fatica a rimanere concentrato” è il primo commento dell’emozionatissimo pilota IntactGP, dominatore assoluto della prima corsa odierna ma anche della stagione 2022. Completano il podio Senna Agius e Xavi Cardelus, tris italiano in top ten con Tommaso Marcon 7° davanti a Mattia Volpi e Mattia Rato.

Gara 2 inizia con il neo campione autore di un ottimo scatto davanti al duo Promoracing. Ma anche questa appare presto una corsa a senso unico, visto che Lukas Tulovic si lascia presto alle spalle ogni possibile avversario. Titolo festeggiato nel migliore dei modi, con un doppio trionfo al MotorLand Aragon. Più combattute invece le altre due posizioni del podio, almeno fino alla scivolata di Roberto Garcia, che perde presto ogni possibilità. Senna Agius quindi tiene senza difficoltà il secondo posto, Xavi Cardelus e Yeray Ruiz invece si contendono il 3° posto per qualche giro. Alla fine è l’andorrano ad avere la meglio, completando così la replica del podio visto nella prima corsa.

ETC: super Guido Pini!

Prima gara con il poleman Martinez presto in fuga, mentre O’Gorman, Boggio, Pini ed Esteban formano però un quartetto compatto all’inseguimento, poi rimasto un trio. Uno sfortunato incidente pone Boggio definitivamente fuori dai giochi… A 9 giri dalla fine però bandiera rossa per uno spaventoso incidente tra Evan Belford (highside) e Kristian Daniel (impossibilitato ad evitarlo). La prima bella notizia è che entrambi i piloti sono coscienti e si muovono. Il secondo è in pista, il primo appena fuori, ecco quindi l’interruzione immediata della corsa per permettere i soccorsi. Dopo la pausa si riparte, è battaglia a cinque con anche l’agguerrito Guido Pini tra i protagonisti. Ed è proprio il piccolo italiano che sferrerà la zampata vincente all’ultima curva, strepitosa prima vittoria in campionato! Dopo Dodò Boggio a Jerez, anche il pilota AC Racing mette il suo sigillo in questo 2022. Maximo Martinez Quiles è 2°, super Brian Uriarte 3° in rimonta dopo la sanzione. Joel Esteban chiude 5°, Pini ha così annullato lo svantaggio ed è ora ad un solo punto di ritardo.

Martinez, Boggio e Pini tengono le posizioni al via della seconda corsa ETC di giornata, tallonati però da un O’Gorman in palla fin da subito. Non è l’unico, sono in sette a darsi alla fuga, riservandosi così un’accesissima battaglia per la vittoria. Non manca qualche brivido per un incidente di Beñat Fernández, un highside simile in tutto e per tutto a quello di Belford in Gara 1… Ma senza ulteriori conseguenze né altre persone coinvolte, il pilota se ne va sulle sue gambe. Domenica da dimenticare per Boggio, che mette a referto il secondo zero di giornata, stavolta per un guaio meccanico. Davanti rimangono in cinque, con Pini di nuovo grande protagonista assieme al capoclassifica Esteban. Testa a testa tra quelli che ormai sono i protagonisti del campionato, ma tra i due litiganti emerge Casey O’Gorman: l’irlandese beffa tutti, è il primo trionfo nonché primo podio ETC! Guido Pini si ferma ad 8 millesimi dalla doppietta, ma ora è lui il nuovo leader in campionato! Tutto rimandato a Valencia, sarà un ultimo round incandescente.

JuniorGP: Veijer non si batte

Gara unica in questa categoria, l’unica con il campionato già deciso nel round precedente. In breve tempo sono in quattro in fuga, Farioli e Lunetta invece perdono qualche casella al via: nessun dei due recupererà abbastanza da riagganciare il quartetto in vetta. Anzi, rimarranno poi in tre dopo un brutto errore di Alonso, che si gioca così il podio. Ma Collin Veijer è inarrestabile, suo il guizzo vincente contro i battaglieri David Salvador e José Antonio Rueda, che non possono fare altro che accodarsi in quest’ordine. È il secondo trionfo stagionale ed assoluto per il pilota olandese dopo quanto ottenuto in Gara 1 a Jerez. Luca Lunetta chiude 5° e miglior italiano, Filippo Farioli invece è 8°: si allontana il 2° posto generale, al momento nelle mani di Salvador.

Foto: Facebook