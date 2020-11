FIM CEV Repsol, il calendario 2021: reinserito San Marino per la Moto3

Pubblicato il calendario 2021 provvisorio del FIM CEV Repsol. Otto eventi in totale, con tappa a San Marino per la Moto3 e due round in Portogallo. Tutte le date.

Abbiamo una prima stesura del calendario 2021 del FIM CEV Repsol. Si lavora per ritornare ad una sorta di normalità, nella speranza che la situazione attuale sia nettamente migliorata. Nessun doppio round per il momento, come visto quest’anno, ma otto appuntamenti distinti. Rimane la doppia tappa portoghese, inserito Misano solo per la Moto3, si ripete solo il Circuit Ricardo Tormo. Vediamo nel dettaglio.

La partenza provvisoria della stagione 2021 è prevista per il 25 aprile a Estoril, ormai diventato round inaugurale del campionato. Ad inizio maggio poi si va a Valencia, mentre a circa metà giugno si corre a Barcellona. Il 4 agosto poi si ritorna in Portogallo, stavolta a Portimao, per poi ritrovarsi due settimane dopo in Spagna, stavolta ad Aragón. Inserito poi l’evento di San Marino, in concomitanza con il Motomondiale ma solo per la Moto3: doveva esserci già quest’anno, con un anno di ritardo si rimette in calendario. Ad ottobre si va poi a Jerez, per chiudere la stagione ad inizio novembre al Circuit Ricardo Tormo.

Il calendario provvisorio

25/04/2021 Circuito do Estoril

09/05/2021 Circuit Ricardo Tormo

13/06/2021 Barcelona-Cataluña

04/07/2021 Autódromo Algarve

25/07/2021 MotorLand Aragón

18/09/2021 San Marino (solo Moto3)

17/10/2021 Circuito de Jerez

07/11/2021 Circuit Ricardo Tormo