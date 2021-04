CEV Moto3, Estoril: Trionfo di Daniel Holgado, 2° Salvador su TM

Daniel Holgado inizia il Mondialino Moto3 2021 vincendo la prima gara dell'anno. Secondo è David Salvador sull'italiana TM, 3^ piazza per il rookie David Alonso.

Inizia nel migliore dei modi la stagione di Daniel Holgado. Il giovane pilota Aspar Team mette a referto la prima vittoria stagionale, trionfando sul circuito di Estoril. Bella soddisfazione per TM grazie a David Salvador, sempre in lotta nel gruppo di testa e secondo alla bandiera a scacchi. Niente male anche chi è salito sul terzo gradino del podio: parliamo del promettente colombiano David Alonso, campione ETC in carica ed all’esordio nel Mondiale Moto3 Junior quest’anno con la struttura di Jorge Martínez. Prima gara stagionale invece piuttosto complicata per i piloti italiani: il migliore è Nicola Carraro, 24° davanti all’esordiente Luca Lunetta.

La gara

Subito qualche guaio: la moto di Nishimura si pianta in griglia prima del giro di ricognizione, la sua gara si complica subito. Ottimo lo scatto al via di Holgado, tallonato da Salvador e Matsuyama, perde qualche posizione il poleman Ortolá. Problemi anche in questa partenza, Volpi è fermo e viene spinto fino al box: alla fine riesce a partire dalla pit lane, ma con un distacco abissale… In testa Holgado (GasGas) e Salvador (TM) cercano da subito di prendere il largo, mentre finisce a referto il ritiro di Fusco per incidente. Segue il definitivo KO di Nishimura, partito molto indietro ma a terra dopo pochi giri, si ritirano poco dopo anche Rougé e Kelso.

Sono due in fuga per la vittoria, ma sono quattro per il restante gradino del podio, precisamente Matsuyama, García, Muñoz e Ortolá. Nei giri finali però c’è il riaggancio, sono in cinque in lotta al comando, con Alonso e Aji in rimonta, seguiti da Moreira e dal poleman un filo più staccati. Farioli si becca invece un Long Lap Penalty per troppe uscite di pista, a conferma del difficile inizio dei nostri portacolori… In testa è battaglia serrata, finché Daniel Holgado non riesce ad accumulare i decimi necessari per assicurarsi la prima vittoria del 2021. Gran secondo posto di David Salvador su TM, terzo è il rookie David Alonso.

La classifica

Foto: Aspar Team