Nuova doppietta Boscoscuro a Estoril, con Aldeguer che riesce nuovamente ad avere la meglio su López. Che weekend per i rookie del team tricolore, 3° è Tulovic.

È ancora battaglia tra il duo Boscoscuro anche in Gara 2 del CEV Moto2 ad Estoril. Fermín Aldeguer però riesce ad avere ancora la meglio su Alonso López, serve il rettilineo del traguardo per decretare il vincitore tra i due battaglieri protagonisti di questo inizio di stagione. Ma il duo del team italiano monopolizza ancora le prime due posizioni del podio, la terza va invece al poleman Lukas Tulovic, che rimedia dopo l’incidente nella prima gara della domenica. Che inizio stellare però per Boscoscuro Talent Team Ciatti, che manda già un forte segnale verso i rivali in campionato. Non male la gara dell’italiano Mattia Rato, che conquista un ottimo 7° posto.

La gara

Non è al via Zetti dopo l’incidente in Gara 1, mentre si ripete l’ottimo scatto già visto da parte di Hada al mattino. Il giapponese è di nuovo al comando, seguono Aldeguer e Tulovic, non bene invece López che precipita fuori dalla top ten. Presto però il campione STK600 in carica si porta al comando davanti al poleman ed all’alfiere AGR Team, mentre dietro sono in rimonta l’ex Moto3 (a suon di giri veloci), Norrodin e Biesiekirski. Purtroppo la bella gara del polacco finisce anzitempo per caduta… Da segnalare la presenza di Rato in top ten, unico italiano in zona punti.

Giro dopo giro la situazione in testa si stabilizza con i due Boscoscuro e Tulovic ormai in fuga ed un vantaggio sempre maggiore sugli inseguitori. Se non ci sono intoppi (vedi la caduta del tedesco in Gara 1), sarà ancora tra loro la battaglia per stabilire le posizioni sul podio. Il pilota Intact SIC Racing però non riesce a tenere fino alla fine il ritmo dei due esordienti… I ragazzi della struttura tricolore riescono a scappare ancora, ed è nuovamente Fermín Aldeguer a fregare il compagno di squadra Alonso López, stavolta proprio sul rettilineo del traguardo. Terza piazza finale per Lukas Tulovic, che mantiene il piazzamento sfuggitogli nella gara mattutina.

La classifica

Foto: Team Ciatti