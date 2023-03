Andrea Iannone sta girando a Misano con la Ducati Panigale!

Ve lo sareste aspettato Andrea Iannone di nuovo in sella ad una Ducati? Sta accadendo questa mattina, sul tracciato di Misano. L’ex pilota MotoGP sta girando con una Panigale V4, dunque una stradale, ma intorno ha i volti conosciuti di diversi meccanici Ducati Factory, fronte top class. I test, riservati a piloti amatoriali e professionisti, sono stati organizzati da Michele Pirro, che della marca italiana è tester ufficiale. Iannone è stato invitato personalmente dall’organizzatore, che ha prestato anche la sua Panigale personale, come si evince dalla decal “Garage 51”, lo shop del pilota pugliese che ha sede proprio in autodromo.

Nel 2024 Iannone può tornare a correre

E’ solo un invito di cortesia o c’è qualcosa dietro, cioè l’embrione di un rapporto di collaborazione fra Andrea e la Rossa? Ricordiamo che Iannone è attualmente ancora squalificato per la nota vicenda doping, ma nel 2024 potrà riavere la licenza, e dunque correre a qualunque livello. L’anno prossimo avrà 34 anni, dunque non sarà tardi per farci di nuovo emozionare. Nel box di Misano non c’è l’Aprilia RSV4 che Iannone ha utilizzato spesso per tenersi in forma. Nell’ultima uscita a Vallelunga, poche settimane fa, era pure incappato in una innocua scivolata. Anche in questa occasione Andrea è accompagnato dalla compagna, la cantante Elodie.

“E’ un semplice divertimento fra amici”

“Sono contento, faccio qualche giro e basta, è un semplicissimo allenamento” ci ha detto Andrea Iannone. Ma non è che c’è qualcosa di serio sotto e l’anno prossimo ti rivediamo correre con una Ducati? “Vediamo, oggi è solo un giorno di divertimento fra amici, e basta”. Michele Pirro precisa: “A Vallelunga aveva girato poco, voleva fare due giri. Gli ho telefonato per dirgli di venire a farci compagnia, noi al Garage 51 una moto ce l’abbiamo. Lui non ha bisogno di sapere come si fa, se lo ricorda benissimo!”

Ritorno di fiamma

Iannone e la Ducati si conoscono a fondo. E’ proprio con la Rossa che Andrea ha debuttato in MotoGP, nel 2013, con le insegne del team satellite Pramac. Nel 2015-16 ha fatto parte del team ufficiale, in coppia con Andrea Dovizioso. Poi è stato due anni in Suzuki e nel 2019, infine, con Aprilia, prima di essere fermato a due GP dal termine del campionato per un discusso caso di doping costatogli ben quattro anni di squalifica. Adesso l’incubo sta per finire. In ottica 2024 Ducati avrebbe molte opportunità da offrire: tester MotoGP, ma c’è già Michele Pirro, che fa un lavoro eccezionale. Ma soprattutto un posto in Superbike, specie se Alvaro Bautista in scadenza di contratto a 39 anni dicesse basta con le corse. Per adesso è solo fantamoto, ma le corse si alimentano di sogni. E questo è bellissimo!