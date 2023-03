Iannone oggi: nulla è come appare, Andrea uno di noi

Un ragazzo si mette la tuta in un anonimo furgoncino bianco. Con lui una ragazza vestita sportiva, con un giacchetto nero ed i capelli raccolti in una coda. Tutto così semplice, normale e lontano dal jet set. Nessuno direbbe che si tratta di Andrea Iannone ed Elodie, una tra le coppie più famose del momento. Viene perfino il dubbio: è proprio lei? Lontana anni luce dagli stereotipi della cantante sexy, sembra la classica ragazza della “porta accanto” come si diceva un tempo. Resta in disparte con lo smartphone, lontana da tutti. Quando Andrea Iannone va in pista lo segue dal muretto box.

Iannone, Andrea Albani, Elodie e Michele Pirro (Foto Snap Shot Riccione)

Andrea, é un ragazzo appassionato di moto, come tutti, anzi di più. Sembra un pilota reduce da un grave infortunio e con una fortissima voglia di tornare a correre. D’altra parte si può cadere in tanti modi diversi ed anche quella del pilota abruzzese è stata, in un certo senso, una brutta caduta. E il dolore è più lancinante di qualunque frattura. Sia nei test con la Panigale V4 che in quelli con l’Aprilia era evidente la sua passione, la voglia di andare in pista, confrontarsi con gli altri, analizzare i dati, stare con i meccanici e capire la moto anche se stradale.

A Misano si è visto un Andrea Iannone genuino, vero. Non un personaggio mediatico, televisivo: semplicemente un uomo. Un ragazzo con la sua forza e la sua fragilità che vorrebbe tornare al più presto a fare il pilota. Ogni volta che lo abbiamo incontrato in questi mesi in autodromo abbiamo avuto la stessa sensazione, in netto contrasto con l’opinione dominante tra la gente comune. Molti lo vedono ormai come un personaggio da reality televisivi, che non sarebbe più disposto a fare la vita da pilota e fare dei sacrifici come ogni atleta. Nulla di più distante dalla realtà. A Misano, in una giornata in pista tra amici, senza punti in palio, senza tv, senza contratti da firmare, ha girato a lungo nonostante il dolore per i postumi dell’infortunio di Vallelunga.

Andrea Iannone oggi è un un super appassionato, uno che ha ha attraversato le tempeste della vita e ne sta uscendo a testa alta, come ha fatto Elodie stessa.