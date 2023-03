F1 GP Arabia Saudita, classifica Prove Libere 1: Verstappen subito davanti

È andata in archivio la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023 di F1. Una prima ora che, come in Bahrain, non può essere molto indicativa perché qualifiche e gara si disputeranno in condizioni differenti.

Il miglior tempo è stato realizzato da Max Verstappen in 1’29″617. Il campione del mondo in carica ha iniziato il weekend davanti a tutti, anche se è presto per dire che a Jeddah vedremo un altro dominio Red Bull. Dietro di lui c’è il compagno di squadra Sergio Perez a 483 millesimi. Seguono le Aston Martin di Fernando Alonso (+0″698) e Lance Stroll (+0″960).

Poi in classifica troviamo le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, distanti poco più di un secondo da Verstappen. La prima delle Ferrari è quella di Carlos Sainz, settimo a 1″307 dalla vetta. Quella di Charles Leclerc, invece, è undicesima a 1″501. Entrambi i piloti sembrano abbastanza contenti del bilanciamento della SF-23 e hanno lavorato più sul passo rispetto alla Red Bull.

Da ricordare che il monegasco partirà con 10 posizioni di penalità in griglia a causa del montaggio della terza centralina stagionale sulla sua Ferrari. La scuderia ha deciso di montargli anche la seconda MGU-H e il secondo motore endotermico. Pure per Sainz seconda unità endotermica.

In top 10 ci sono anche Pierre Gasly (Alpine), Alexander Albon (Williams) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Appuntamento alle ore 18:00 italiane per il secondo turno di prove libere a Jeddah. Sarà un’ora più importante, perché le condizioni saranno simili a quelle di qualifiche e gara.

F1 GP Arabia Saudita 2023, risultati Prove Libere 1: tempi ufficiali e classifica finale

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:29.617

2 Sergio Perez Red Bull Racing +0.483

3 Fernando Alonso Aston Martin +0.698

4 Lance Stroll Aston Martin +0.960

5 George Russell Mercedes +1.154

6 Lewis Hamilton Mercedes +1.170

7 Carlos Sainz Ferrari +1.307

8 Pierre Gasly Alpine +1.332

9 Alexander Albon Williams +1.413

10 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.493

11 Charles Leclerc Ferrari +1.501

12 Esteban Ocon Alpine +1.564

13 Nyck De Vries AlphaTauri +1.833

14 Oscar Piastri McLaren +1.874

15 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.935

16 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.949

17 Logan Sargeant Williams +2.305

18 Valtteri Bottas Alfa Romeo +2.353

19 Guanyu Zhou Alfa Romeo +2.369

Foto: Formula 1