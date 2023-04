F1, classifica piloti e costruttori dopo il GP Australia: Verstappen allunga

Due vittorie in tre gare per Max Verstappen e tris per la Red Bull. Il Gran Premio d’Australia di F1 ha visto il pilota olandese e la scuderia di Milton Keynes cogliere un altro successo.

Il campione in carica non era partito bene, sorpassato prima da George Russell e poi da Lewis Hamilton. Successivamente si è ripreso la leadership della corsa e l’ha mantenuta fino alla fine. Considerando il quinto posto del compagno di squadra Sergio Perez, scattato dalla pitlane, Verstappen dà un piccolo strappo in testa alla classifica generale portandosi a +15.

Terzo piazzamento di fila in top 3 per Fernando Alonso con una Aston Martin che si conferma di gara in gara. Invece, per Hamilton primo podio della stagione. Un secondo posto che gli darà tanto morale dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative. Grande delusa di giornata la Ferrari, che ha raccolto zero punti: Carlos Sainz dodicesimo dopo una penalità e Charles Leclerc ritirato nel primo giro.

F1 2023: la classifica piloti

Max Verstappen 69 punti Sergio Perez 54 Fernando Alonso 45 Lewis Hamilton 38 Carlos Sainz 20 Lance Stroll 20 George Russell 18 Lando Norris 8 Nico Hulkenberg 6 Charles Leclerc 6 Valtteri Bottas 4 Esteban Ocon 4 Oscar Piastri 4 Pierre Gasly 4 Zhou Guanyu 2 Yuki Tsunoda 1 Kevin Magnussen 1 Alexander Albon 1 Logan Sargeant 0 Nyck De Vries 0

Formula 1 2023: la classifica costruttori

Red Bull 123 punti Aston Martin 65 Mercedes 56 Ferrari 26 McLaren 12 Alpine 8 Haas 7 Alfa Romeo 6 AlphaTauri 1 Williams 1

Foto: Red Bull F1