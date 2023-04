MotoGP Argentina: La classifica del Mondiale dopo la gara Sprint

Nella seconda gara Sprint della storia MotoGP Pecco Bagnaia non ha brillato, finendo solo sesto. Ma il ducatista mantiene saldamente il comando della classifica Mondiale con 41 punti su 49 potenzialmente disponibili. Ricordiamo che settimana scorsa in Portogallo aveva fatto il pieno prendendosi sia il GP che l’antipasto del sabato. Non sfrutta l’occasione l’Aprilia, con Maverick Vinales finito alle spalle del battistrada e Aleix Espargaro scivolato. Invece risale la corrente lo scatenato Marco Bezzecchi: ora è terzo in classifica, primo degli indipendenti, alla seconda stagione in top class.

Honda senza Marquez è buio pesto

L’assenza di Marc Marquez, fermo per frattura della mano destra, ha fatto scomparire la Honda dai quartieri alti delle classifiche. Basti pensare che l’otto volte campione del Mondo, caduto nel GP a Portimao, è incredibilmente il pilota Honda con più punti all’attivo, sette, grazie al terzo posto nella sprint portoghese. Tutti gli altri hondisti sono dietro, anche il neo compagno Joan Mir che nella Sprint è caduto ed è in forse per il GP.

La classifica Mondiale dopo la Sprint

1.Bagnaia (Ducati) punti 41; 2. Vinales (Aprilia) 28; 3. Bezzecchi (Ducati) 25; 4. Binder (KTM) 22; 5. Alex Marquez (Ducati) 17; 6. Zarco (Ducati) 15; 7. Miller (KTM) 15; 8. Martin (Ducati) 11; 9. Aleix Espargaro (Aprilia) 11; 10. Quartaro (Yamaha) 9; 11. Morbidelli (Yamaha) 8; 12. Marini (Ducati) 7; 13. Marc Marquez (Honda) 7; 14. Rins (Honda) 6; 15. Mir (Honda) 5; 16. Nakagami (Honda) 4; 17. Fernandez A. (KTM) 3; 18. Oliveira (KTM) 3.

Il GP alle 19 italiane

Per effetto del fuso orario, la seconda prova del Mondiale MotoGP scatta alle 19:00 ora italiana. Diretta per abbonati su Sky Sport, differita per tutti su TV due ore più tardi. Qui sotto tutto il programma di giornata, e gli orari delle differite in chiaro.

GP Argentina, il programma Sky Sport

Domenica 2 aprile

14:45-14:55 MotoGP Warm Up

16:00 Moto3 Gara

17:15 Moto2 Gara

19:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

18:00 Moto3 Gara

19:10 Moto2 Gara

21:00 MotoGP Gara

Foto: MotoGP