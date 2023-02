F1 2023, test Bahrain: orari diretta TV e streaming

Dopo dei mesi di pausa, la F1 è pronta a ripartire. Da giovedì 23 a sabato 25 febbraio è in programma l’unico test pre-campionato di questo 2023. Il tutto si svolgerà presso il circuito di Sakhir, in Bahrain, teatro anche del primo gran premio nel fine settimana successivo.

Team e piloti dovranno sfruttare al massimo il poco tempo a disposizione per prepararsi bene alle gare. Fondamentale non avere problemi legati all’affidabilità, così da poter girare il più possibile in pista. I driver non correranno tutti assieme, ognuno disporrà di un giorno. Incredibile che per un campionato di alto livello come la Formula 1 sia previsto un solo test e così ridotto. Tutto rientra in una politica di contenimento dei costi che fa storcere il naso a molti in questo caso.

F1, test Bahrain: Ferrari e Mercedes all’assalto della Red Bull

La Red Bull ha vinto titolo piloti e costruttori nel 2022, quindi è la naturale favorita per la nuova stagione. Nell’evento di presentazione svolto a New York non ha mostrato la vera RB19 di Max Verstappen e Sergio Perez, dunque c’è curiosità di vedere quali soluzioni hanno adottato Adrian Newey e gli altri ingegneri per la nuova macchina.

La Ferrari ha chiuso al secondo posto lo scorso anno e ha tanta voglia di rompere digiuno di mondiali vinti. La SF-23 è una monoposto che dovrebbe essere molto migliorata in termini di affidabilità e sarà interessante vedere se sarà diminuito in consumo delle gomme rispetto al 2022. Charles Leclerc e Carlos Sainz si aspettano di poter puntare a lottare costantemente per podi e vittorie. Anche Lewis Hamilton e George Russell hanno grandi aspettative per il nuovo campionato di F1. La Mercedes ha appreso dagli errori dello scorso anno e con la nuova W14 dovrebbe avere risolto alcuni problemi.

De seguire anche la lotta a centro gruppo. Alpine e McLaren, quarta e quinta nel 2022, sperano di avvicinarsi ai tre top team. E conta di ridurre il gap anche l’Aston Martin, che ha sostituito il ritirato Sebastian Vettel con Fernando Alonso e che deve fare a meno di Lance Stroll (infortunato a causa di una caduta in bici), sostituto dal terzo pilota Felipe Drugovich. Pure Alfa Romeo, Haas, AlphaTauri e Williams cercheranno di dire la loro durante la stagione, sfruttando le occasioni che avranno per sorprendere.

Il test di F1 in Bahrain sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini accompagnata dal commento tecnico di Matteo Bobbi e di Ivan Capelli (nel day 3). Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e Now. Di seguito gli orari per seguire l’appuntamento. Da ricordare che in mezzo ci sarà anche una pausa (12:00-13:00), ogni giornata sarà divisa in due sessioni.

Giovedì 23 febbraio 2023

08:00-17:30

Venerdì 24 febbraio 2023

08:00-17:30

Sabato 25 febbraio 2023

08:00-17:30

Foto: Ferrari