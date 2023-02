F1, Aston Martin fa sul serio: Fernando Alonso vuole vincere la scommessa

Il giorno di San Valentino è stato quello della presentazione della Ferrari SF-23, ma ieri altre due scuderie hanno svolto l’unveiling della propria monoposto 2023: McLaren e Aston Martin.

In questa stagione stagione tanti riflettori sono puntati, come al solito, su Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo di F1 ha lasciato l’Alpine dopo un biennio di buoni risultati e ha deciso di sposare il progetto Aston Martin. Una scommessa, viste le difficoltà del team negli ultimi due anni, ma lui crede fortemente nella scelta fatta.

Sostituisce il suo vecchio rivale Sebastian Vettel e affianca Lance Stroll, che dopo due annate con una leggenda della Formula 1 adesso si ritrova nel box con un altro compagno di squadra molto impegnativo. Per il canadese, spesso criticato, sarà un grande stimolo e dovrà essere bravo a non farsi sovrastare.

F1, Aston Martin vuole crescere: Alonso e Stroll pronti per la sfida

L’evento di presentazione della AMR23 si è svolto a Silverstone, presso la nuova sede della scuderia. C’era un gremito pubblico per l’occasione. Alonso ha confermato di essere particolarmente carico per questa nuova avventura: “Ho sempre detto che potevo vedere l’ambizione che brilla in Aston Martin. Lanciando l’auto nella nuovissima fabbrica penso che tutti possano vedere la portata dell’ambizione e della determinazione di questa organizzazione. La macchina è importante. L’AM23 sembra incredibilmente ben confezionata e altamente efficiente. Non vedo l’ora di iniziare“.

Dopo tanto lavoro al simulatore, Fernando non vede l’ora di provare la macchina in pista assieme alla concorrenza. L’unico test pre-campionato è in programma dal 23 al 25 febbraio in Bahrain, dove poi ci sarà la prima gara. Il 40enne asturiano è molto motivato e ribadisce la fiducia nella squadra: “C’è tanta ambizione in questo progetto. Investimenti e persone di talento sono una buona ricetta per il successo, che speriamo arrivi prima possibile. Non possiamo vincere subito, però dobbiamo mettere una solida base per il futuro. Non vogliamo accontentarci“.

Anche Stroll è determinato a fare bene nel 2023 e crede che si possa fare meglio rispetto allo scorso Mondiale: “Guardando la AMR23, noto nuove idee e un lavoro aggressivo che dovrebbero aiutarci nel secondo anno con le nuove regole. Non vedo l’ora di lavorare con Fernando. Mi sono sempre trovato bene con lui e sarà fantastico lavorare al suo fianco“.

In occasione della presentazione hanno parlato anche il patron Lawrence Stroll, il direttore tecnico Dan Fallows e il team principal Michael Krack. Tutti sono convinti che ci sia il potenziale per fare una stagione di ottimo livello, anche se realisticamente non è pensabile lottare subito con Red Bull, Ferrari e Mercedes. Sarà fondamentale compiere un netto passo in avanti rispetto al 2022. Ci sono stati investimenti importanti nello staff tecnico e anche nelle strutture. In programma ci sono pure una nuova galleria del vento e un nuovo simulatore. Aston Martin fa sul serio.

Foto: Aston Martin