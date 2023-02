Ferrari SF23: tutte le novità tecniche

La nuova monoposto modenese, al secolo Ferrari SF23, è pronta a stupire. Il progetto 667 ha mostrato soluzioni davvero interessati in diverse aree della vettura. I tecnici del Cavallino Rampante hanno deciso di confermare la filosofia proposta nel 2022. L’obbiettivo era chiaro: correggere i difetti della F1-75. Per farlo grandi manovre hanno coinvolto la gestione sportiva.

A seguito della roboante presentazione dell’ultima opera di ingegneria meccanica della rossa, arrivano le prime considerazioni tecniche. L’affinamento messo in atto dagli ingegneri ha compreso gran parte dell’auto. Per di più, l’approccio britannico relativo alle soluzioni scelte fa ben sperare. Si nota infatti come gli uomini di Maranello abbiano cercato di interpretare al meglio il corpo normativo, veleggiando tra le zone grigie, che proprio in questi giorni compie un anno.

Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari

Benedetto Vigna, amministratore delegato della storica scuderia italiana, non si è nascosto dietro a un dito. Al contrario ha lanciato un monito diretto ad avversari e tifosi. Una frase sibillina che spiega al meglio le volontà per l’imminente stagione di F1: “La Ferrari SF23 sarà una monoposto senza precedenti a livello velocistico”.

Ferrari SF23: outwash, weight saving e profili alari innovativi

Come sempre solo la pista, giudice supremo, decreterà la bontà del lavoro svolto dalla Ferrari durante l’inverno. Nel frattempo andiamo ad analizzare i vari contenuti tecnici a disposizione. Lo facciamo attraverso lo scritto di Formula Uno Analisi Tecnica che ha dedicato un focus interessante e dettagliato sulla nuova monoposto. Clicca su questo link per accedere al contenuto.

Autore: Alessandro Arcari – @berrageiz