Riccardo Rossi “Il mio obbiettivo è ben chiaro, non lo dico ma si sa”

Riccardo Rossi non ha ancora compiuto 21 anni ma è già un veterano nel Mondiale Moto3. Il pilota genovese vive in Spagna da tempo e si appresta ad affrontare la sua quinta stagione nella serie iridata. Non parla apertamente di Titolo Mondiale ma ci pensa eccome. Il suo sorriso durante la presentazione della Sic58 Squadra Corse è più eloquente di tante parole.

“Il mio obbiettivo per quest’anno è ben chiaro – dice Riccardo Rossi a Corsedimoto – Non mi piace dire il risultato ma credo sia facile intuirlo. Intanto sarò uno dei pochi italiani è questa è già una cosa importante per me. L’anno scorso nelle ultime gare ero davanti a giocarmi il podio. Ora vorrei farlo sempre poi a fine stagione trarremo le conclusioni”.

Nel 2022 ti sei espresso al di sotto delle aspettative generali. A mente fredda, come te lo spieghi?

“L’anno scorso all’inizio facevamo fatica perché i piloti nei primi dieci erano quasi tutti in sella alle KTM. Le moto austriache andavano un po’ più forte delle Honda sul dritto quindi ci si demoralizzava. A metà stagione abbiamo iniziato a concentraci su di noi e i risultati sono arrivati. Adesso ripartiamo da dove abbiamo concluso il 2022”.

Chi sono i piloti da battere?

“Ayumu Sasaki è molto competitivo. Secondo me il pilota di punta quest’anno sarà lui. Da tenere d’occhio anche Jaume Masiá che in alcune gare andrà veramente forte”

Conosci già il tuo nuovo compagno di squadra Kaito Toba?

“E’ giapponese, non parla molto però è un bravo ragazzo. Ha già corso con la Honda e vediamo come andrà quest’anno”.