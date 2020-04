Ecco la R1 di YART Yamaha per la 8 ore di Suzuka 2020

1 di 4 YART YAMAHA A SUZUKA

Con Yamaha Factory Racing Team che non sarà presente al via, sarà YART a tenere alti i colori della casa dei Tre Diapason alla 8 ore di Suzuka 2020. La squadra di Mandy Kainz, in trionfo nel Mondiale Endurance FIM EWC 2009, cercherà di ottenere un risultato di rilievo dopo l’affermazione alla 8 ore di Sepang 2019.