YART riferimento Yamaha alla 8 ore di Suzuka 2022: ecco la R1

Con l’edizione 2019 ed un bottino di 4 vittorie ed 1 secondo posto si è concluso il quinquennale progetto Yamaha Factory Racing Team alla 8 ore di Suzuka. Pertanto quest’anno alla “Gara delle gare” non troveremo la R1 #21 in pista, ma tuttavia la casa dei Tre Diapason vedrà in YART la propria squadra di riferimento per l’iconica tappa giapponese del calendario FIM EWC. Per l’occasione, così come previsto già nel 2020, la R1 #7 vestirà una speciale livrea.

YART ALLA 8 ORE DI SUZUKA 2022

Acronimo di Yamaha Austria Racing Team, YART rappresenta da anni Yamaha nel Mondiale Endurance, ben figurando anche alla 8 ore di Suzuka. Nel biennio 2012-2013 con Katsuyuki Nakasuga conquistò due pole position, ottenendo nelle varie partecipazioni un quarto posto quale miglior risultato. Per il 2022 si punta al podio, facendo affidamento sul trio titolare di piloti formato da Niccolò Canepa, Marvin Fritz e Karel Hanika.

LIVREA SPECIALE

Alla 8 ore di Suzuka 2022, così come già previsto per l’edizione poi cancellata del 2020, YART lascerà la classica livrea blu per portare in dote una colorazione con in evidenza il brand della casa madre YAMALUBE e con il prodotto RS4GP.

CACCIA AL RISCATTO

YART vede nella 8 ore di Suzuka l’ultima chance di riaprire i giochi campionato dopo il podio di Le Mans ed il ritiro, da leader di gara, dopo 18 ore di gara a Spa Francorchamps. Nel 2019, in una delle edizioni più competitive e combattute di sempre, riuscì a concludere al sesto posto assoluto, con Niccolò Canepa nelle prove autore del nuovo record italiano sul giro in 2’06″672.