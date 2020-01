L’incredibile avventura di National Motos a Sepang

Impresa da Endurance: National Motos supera molteplici avversità alla 8 ore di Sepang e si assicura il Dunlop Independent Trophy. Una storia da leggere.

Il Mondiale Endurance FIM EWC si presta a storie di questo genere. Il Team National Motos, squadra che annovera più di mezzo secolo di storia nelle competizioni motociclistiche di durata (e non solo), alla 8 ore di Sepang è riuscito a vedere il traguardo superando una serie di traversie non di poco conto. A tutti gli effetti si può parlare di impresa.

RITARDO

Sebbene sia formalmente iscritto come team permanente a tutta la stagione 2019/2020 del FIM EWC, in origine la partecipazione di National Motos alla trasferta malese del calendario non era sicura. Soltanto in prossimità dell’evento è stato deliberato l’OK per affrontare questo impegno, comportando inevitabili problematiche. Le moto, partite in ritardo, sono arrivate soltanto il mercoledì della settimana di gara… a prime prove in corso!

8 ORE IN SALITA

I meccanici hanno fatto gli straordinari per consentire a Hikari Okubo e Valentin Debise, gli unici due piloti designati per questo impegno, di macinare qualche chilometro già nella giornata del mercoledì. Le qualifiche hanno presentato ulteriori problematiche alla distintiva Honda Fireblade giallo-blu #55, tanto che si prospettava una 8 ore decisamente in salita…

TRAGUARDO

In una tumultuosa e piovosa giornata di gara, National Motos è riuscita nell’impresa: vedere la bandiera a scacchi, nonostante la rottura dell’impianto di scarico rotto! Valentin Debise e Hikari Okubo sono riusciti a portare a termine la corsa al 14° posto di classe EWC (18° assoluto), con un premio inaspettato: la vittoria nel Dunlop Independent Trophy, graduatoria riservata a squadre indipendenti in gara con pneumatici “commerciali” dell’azienda anglo-giapponese. Oltre ad un posto nel parc fermé dei vincitori, la squadra si è assicurata come premio un assegno da 4.000 euro. Non sarà come vincere la 24 ore di Le Mans del 2006, ma considerate le premesse la 8 ore di Sepang 2019 resterà negli annali del pluri-decorato team National Motos…