James Westmoreland entra a far parte del team Yamaha VRD Igol Pierret Experiences per il FIM EWC 2021 accanto ai riconfermati Florian Alt, Florian Marino e Nico Terol.

Dopo aver conquistato la Coppa del Mondo Superstock nella stagione 2016/2017, Yamaha VRD Igol Pierret Experiences ha deciso di affrontare la sfida rappresentata dalla EWC. Prossimi a disputare la terza stagione nella top class, la compagine transalpina ha formalizzato la propria line-up di piloti che si alterneranno in sella alla Yamaha R1 #333.

FORZA 4

Seguendo il trend dell’ultimo periodo, VRD Igol ha ingaggiato non 3, bensì 4 piloti. Una scelta motivata dal fatto di giocarsi più carte nel corso della stagione, in base al livello di competitività emerso ad ogni round. Accanto ai riconfermati Florian Alt, Florian Marino e l’iridato 125cc 2011 Nico Terol, la new entry risponde al nome di James Westmoreland. Il motociclista d’oltremanica torna così nell’Endurance dopo aver conquistato la vittoria di classe Superstock alla 24 ore di Le Mans 2019 con Motors Events, correndo occasionalmente nei successivi eventi previsti dal calendario.

OBIETTIVO PODIO

Vincitore del titolo indipendenti 2019/2020, l’obiettivo per la squadra diretta da Yannick Lucot è di bissare questo trionfo, contestualmente andando all’assalto del podio assoluto. Un traguardo già raggiunto nel 2019 alla 8 ore di Oschersleben, all’epoca con Xavier Simeon accanto a Florian Marino e Florian Alt.